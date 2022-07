Grande Fratello Vip 7, ultime news e anticipazioni: Ginevra Lamborghini nel cast, Andrea Iannone rifiuta

Grande Fratello Vip 7, ultime news e anticipazioni: Ginevra Lamborghini è nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorella Elettra Lamborghini. Lo scoop è stato lanciato poche ore fa: “Noi di Whoopsee possiamo rivelarvi in esclusiva chi sarà una delle concorrenti a varcare la soglia dell’agognata porta rossa: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini. Sorella d’arte della più nota Elettra, con lei condivide la passione per la musica, sua attuale attività, nonostante i rapporti non sembrerebbero essere dei migliori. In famiglia infatti, Ginevra è stata l’unica a non aver partecipato al matrimonio della sorella con Afrojack, svoltosi nel 2020”.

Ginevra Lamborghini – Foto: Instagram

I primi quattro concorrenti ufficiali sarebbero quindi Chadia Rodriguez, Pamela Prati, George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. Andrea Iannone ha smentito seccamente su Instagram Story la sua partecipazione come concorrente al GF Vip 7.

Non ci saranno invece il giovane attore di film per adulti Max Felicitas, la celebre giornalista e conduttrice tv Rita Dalla Chiesa, l’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Canessa, la famosa cantante Fiordaliso, l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto e il personaggio tv e imprenditore Federico Fashion Style. L’ha rivelato TvBlog.it.

Gli altri probabili concorrenti del GF Vip 7 sono Carolina Marconi, Gegia, Gigliola Cinquetti, Antonino Spinalbese e Antonella Ferrari.

Qualche settimana fa vi abbiamo svelato che la famosa attrice Antonella Ferrari ha sostenuto il provino per il GF Vip: “Noi di IGOSSIP.it vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia”.

Una donna forte, intelligente, colta e molto dinamica che sicuramente porterebbe contenuti forti, solidali, inclusivi, importanti e di spessore al gruppo di concorrenti e al pubblico del GF Vip 7.

Confermata a sorpresa come opinionista fissa Sonia Bruganelli. Al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe, ma la celebre cantante Orietta Berti.