Guendalina Tavassi aggredita: gli hater non ci credono, lei mostra il referto medico

Guendalina Tavassi è stata aggredita, ma non ha mai voluto aggiungere altri dettagli poiché ha affidato il suo incarico a un avvocato. La figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini, Gaia, ha sbottato sui social: “A ridurre mia madre così, che schifo, vergogna, sono senza parole“. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del Grande Fratello è stata però criticata dagli hater che non credono al suo racconto.

Guendalina ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto da qualcuno che le fa notare che l’occhio nero è «prima a destra e poi a sinistra». L’ex gieffina, senza mezze misure, ha risposto: «Vorrei spiegare a questa povera gente, che dice che l’occhio è cambiato, di provare a farsi un segno in faccia: farsi prima un selfie da solo e poi farsi scattare una foto da qualcuno. Bisogna essere davvero deficienti e stron*i!».

La mamma vip ed ex naufraga dell’Isola dei famosi ha poi continuato: «Anzi, vi lascio anche il referto dell’ospedale del mio naso rotto», ha aggiunto la Tavassi, pubblicando la foto del documento rilasciato dai medici. Nel referto si legge: «Frattura composta delle ossa nasali e contusioni multiple in esito di aggressione». Ma il mistero su quanto accaduto permane. Guendalina ieri, sempre su Instagram, ha detto: «Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere».

Guendalina è reduce dalla fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte. Dalla loro storia d’amore sono nati altri due figli. La loro liaison è giunta al capolinea tra le polemiche. Oggi Guendalina Tavassi si è fidanzata con l’imprenditore Federico Perna, che secondo alcuni rumor che circolano in Rete pare che fosse un ex amico proprio di Umberto D’Aponte.

