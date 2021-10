Haiducii e Miky Falcicchio stanno insieme! La celebre cantante rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache e il noto event manager e direttore artistico pugliese hanno ufficializzato la loro storia d’amore sui rispettivi profili Facebook. Galeotto fu il Capodanno estivo 2021 targato #Estate90 in Puglia, organizzato da Miky Falcicchio presso la Tenuta Giannini con guest star proprio Haiducii e la sua collega e star della dance music anni Novanta e Duemila, Nathalie Aarts from The Soundlovers. Una bellissima, travolgente e romantica love story che fa sognare tutti coloro che credono nel vero amore. In questa relazione non c’è nulla di finto o costruito a tavolino, come purtroppo capita di leggere e vedere ancora oggi in tv e sulle riviste nazionali di cronaca rosa, anche piuttosto blasonate. Noi di IGOSSIP.it abbiamo raccolto in esclusiva le prime dichiarazioni dei due innamorati e vi mostriamo in anteprima le foto del loro amore!

Haiducii e Miky Falcicchio si baciano – Foto: IGOSSIP.it

Haiducii parla della sua nuova love story a IGOSSIP.IT

La famosa artista Haiducii ci ha rivelato: “Riconosco sono una fedele romanticona, ma quella sera del 14 agosto ero arrivata alla Tenuta Giannini per un concerto, però pensavo agli ospiti che sarebbero arrivati in casa Haiducii, la locazione turistica nata nel periodo della pandemia, pensavo anche alle mie amiche che sarebbero arrivate dalla Sardegna a casa mia, pensavo anche al condizionatore montato alle 7 del mattino con una temperatura di 40 gradi, gli angeli esistono”.

Ha poi continuato: “Ma arrivata alla Tenuta mi ha accolta lui, che è diventato oggi il mio io. Mentre mi parlava di lavoro, della vita, di ogni cosa io pensavo che, come direttore generale della tenuta, lo facesse per tenermi compagnia in maniera diplomatica. Poi ho pensato che in vita mia nessun direttore lo aveva mai fatto”.

L’artista di Dragostea Din Tei, Maria Maria e More’n’More – I Love You ha proseguito: “Finito lo spettacolo mi sono immersa nuovamente nei miei pensieri di vita quotidiana senza immaginarmi di non essere più sola. Ho camminato giorni, pensando al rispetto che avevo per lui. Ma il 4 settembre era il suo compleanno, mi sono svegliata a vedere l’alba, ho registrato tutto, all’improvviso il sole è apparso tra le nuvole con un piccolo puntino che si è trasformato in un immenso cuore e poi è apparsa la sagoma di un occhio stupendo… lì ho capito che Dio aveva un regalo per me, per noi… Così è stato. L’amore nn bussa alla porta – ha concluso Paula -, ma ti spalanca il cuore”.

Miky Falcicchio parla della sua nuova love story a IGOSSIP.IT

Il vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile Mister Italia 2010 ha raccontato ai nostri microfoni: “Non ho mai creduto nell’amore a prima vista e di certo, quando lavoro, sono concentrato sul risultato finale del progetto, ma l’incontro con Paula (in arte Haiducii) è stato per me folgorante. Era il 14 Agosto, avevo programmato un live di Haiducii appunto, con Nathalie Aarts from Soundlovers presso Tenuta Giannini, struttura polifunzionale che seguo e dirigo nel ruolo di direttore generale, e da qui, inizia la nostra storia”.

MIKY FALCICCHIO SMASCHERA ANDREA CASALINO: INTERVISTA SCOOP A IGOSSIP.IT

Miky Falcicchio ha poi asserito: “Un rapporto che cresce nei giorni successivi a quell’evento, messaggio dopo messaggio, intervallati da lunghe telefonate e vocali pieni di stima e d’affetto, fino al 4 settembre, giorno del mio compleanno. Quel sabato capimmo che stava nascendo un sentimento più forte di una bellissima amicizia”.

L’event manager ha poi spiegato: “Il giorno dopo, il 5 settembre, decidemmo di vederci e capire meglio la profondità di quel sentimento, così decidemmo di andare ad Alberobello per visitare i trulli di sera, ma dal parcheggio non scendemmo mai, il tempo sembrava essersi fermato, era come se aspettassimo quel momento da sempre, da prima di noi. Insomma si fecero le 03:00 del mattino e decidemmo di rientrare, ancora più confusi del giorno prima”.

Per poi concludere: “Ci riprovammo il giorno dopo, spostandoci su Monopoli e visitare scorci e frazioni della bellissima città di Monopoli, ma anche lì restammo fermi in macchina, per ore a parlare, guardandoci fissi negli occhi. Dopo quella sera, non ci siamo più lasciati”.

Felicitazioni a Haiducii e Miky Falcicchio anche da parte della nostra redazione. Auguri!