I game show più appassionanti del 2021

Il 2021 sta per terminare e si iniziano a tirare le somme sui programmi TV che hanno accompagnato i telespettatori italiani nel corso degli ultimi 12 mesi. Una categoria che da sempre attrae molti appassionati è quella dei Game Show e dei quiz televisivi, che ogni sera tengono incollati alla TV milioni di italiani. I telespettatori si rilassano e si divertono giocando virtualmente assieme ai protagonisti di questi giochi.

Guardando i palinsesti delle varie reti TV ci si trova di fronte ad una lista lunghissima di Game Show, ed oggi vedremo alcuni dei più appassionanti del 2021.

Fonte Pixabay

I Soliti Ignoti – Il ritorno

Il padrone assoluto del prime time in Italia è “I Soliti Ignoti – Il ritorno”, il programma che va in onda su RAI1. Per molti mesi a causa della pandemia il programma ha avuto come concorrenti esclusivamente i VIP, ma nella parte finale del 2021 sono tornati finalmente i concorrenti da casa. Lo scopo del gioco per i concorrenti è quello di abbinare otto identità agli otto personaggi che si trovano di fronte a loro.

Al famoso programma di Amadeus da ottobre sono stati abbinati anche i premi giornalieri (ormai terminati li trovate qui) della Lotteria Italia, che hanno dato ulteriore slancio all’appassionante Game Show di casa RAI.

Un altro programma molto apprezzato dal pubblico italiano, ed in particolare da quello della RAI, è l’Eredità. Il quiz televisivo, giunto quest’anno alla sua 20^ edizione, è condotto da Flavio Insinna (alla sua quinta stagione consecutiva), ed prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Ogni sera il Game Show vede impegnati 7 concorrenti, che durante la puntata si sfidano in diverse prove ad eliminazione per cercare di arrivare alla famosa Ghigliottina, ovvero il gioco finale grazie al quale il campione della serata può portarsi a casa il montepremi in palio.

Caduta libera

Spostandosi sulle reti Mediaset troviamo un altro Game Show molto apprezzato dal pubblico del piccolo schermo: Caduta libera. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto dal bravissimo Jerry Scotti e va in onda su Canale 5 nella fascia preserale. Prendono parte al gioco 11 concorrenti, il campione che si trova al centro dello studio, ed altre 10 persone disposte in semicerchio attorno a lui. Il campione in carica sceglie di volta in volta il concorrente sfidare, passando da uno all’altra in caso di vittoria. Durante ogni singola sfida il conduttore pone domande di cultura generale. Il gioco finale di Caduta libera si chiama 10 passi, ed il concorrente giunto fino a questo punto del gioco deve rispondere a 10 domande in 3 minuti: se indovina tutte le risposte vince il montepremi accumulato, altrimenti cade nella botola sotto di lui e torna a casa a mani vuote.

Avanti un altro!

Il 2021 ha fatto registrare ancora una volta dei dati di ascolto molto interessanti per Avanti un altro!, il Game Show condotto da Paolo Bonolis. Si tratta senza dubbio di uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, che nel corso delle puntate oltre a seguire il gioco può divertirsi con gli sketch di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il programma è andato in onda all’inizio dell’anno, per poi lasciare spazio su Canale 5 a caduta libera.