I Wanna be your slave dei Maneskin: testo, traduzione e video

I Wanna be your slave dei Maneskin è la quarta traccia inserita in Teatro d’ira – Vol. I, secondo album in studio della band romana, pubblicato il 19 marzo 2021 per RCA Records, a quasi 2 anni e mezzo dal fortunato disco d’esordio Il ballo della vita. Il brano sta scalando le classifiche di tutto il mondo, riscuotendo uno strepitoso successo soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America. Ecco testo, traduzione e video della canzone del gruppo italiano vincitore degli Eurovision Song Contest 2021 con il brano sanremese Zitti e buoni.

I Wanna be your slave dei Maneskin: il testo

I Wanna be your slave dei Maneskin: la traduzione

I Wanna be your slave dei Maneskin: il video

[Strofa 1]I wanna be your slaveI wanna be your masterI wanna make your heart beatRun like rollercoastersI wanna be a good boyI wanna be a gangster‘Cause you can be the beautyAnd I could be the monsterI love you since this morningNot just for aestheticI wanna touch your bodySo fucking electricI know you scared of meYou said that I’m too eccentricI’m crying all my tearsAnd that’s fucking patheticI wanna make you hungryThen I wanna feed yaI wanna paint your faceLike you’re my Mona LisaI wanna be a championI wanna be a loserI’ll even be a clown‘Cause I just wanna amuse yaI wanna be your sex toyI wanna be your teacherI wanna be your sinI wanna be a preacherI wanna make you love meThen I wanna leave ya‘Cause baby, I’m your DavidAnd you’re my Goliath[Ritornello]Because I’m the devilWho’s searching for redemptionAnd I’m a lawyerWho’s searching for redemptionAnd I’m a killerWho’s searching for redemptionI’m a motherfucking monsterWho’s searching for redemptionAnd I’m a bad guyWho’s searching for redemptionAnd I’m a blond girlWho’s searching for redemptionI’m a freak thatIs searching for redemptionI’m a motherfucking monsterWho’s searching for redemption [Strofa 2]I wanna be your slaveI wanna be your masterI wanna make your heart beatRun like rollercoastersI wanna be a good boyI wanna be a gangsterCause you can be the beautyAnd I could be the monsterI wanna make you quietI wanna make you nervousI wanna set you freeBut I’m too fucking jealousI wanna pull your stringsLike you’re my telecasterAnd if you want to use me I could be your puppet [Ritornello]‘Cause I’m the devilWho’s searching for redemptionAnd I’m a lawyerWho’s searching for redemptionAnd I’m a killerWho’s searching for redemptionI’m a motherfucking monsterWho’s searching for redemption [Conclusione]I wanna be your slaveI wanna be your master. [Strofa 1]Voglio essere il tuo schiavoVoglio essere il tuo padroneVoglio farti battere il cuoreCorrere come montagne russeVoglio essere un bravo ragazzoVoglio essere un gangsterPerché tu puoi essere la bellezzaE io potrei essere il mostroTi amo da stamattinaNon solo per l’esteticaVoglio toccare il tuo corpoCosì dannatamente elettricoSo che hai paura di meHai detto che sono troppo eccentricoSto piangendo tutte le mie lacrimeE questo è dannatamente pateticoVoglio farti venire famePoi voglio nutrirtiVoglio dipingere il tuo visoCome se fossi la mia Monna LisaVoglio essere un campioneVoglio essere un perdenteSarò anche un pagliaccioPerché voglio solo farti divertireVoglio essere il tuo giocattolo sessualeVoglio essere il tuo insegnanteVoglio essere il tuo peccatoVoglio essere un predicatoreVoglio farti innamorare di mePoi voglio lasciartiPerché baby, io sono il tuo DavidE tu sei il mio Golia [Ritornello]Perché io sono il diavoloChe è in cerca di redenzioneE io sono un avvocatoChe è in cerca di redenzioneE sono un assassinoChe è in cerca di redenzioneSono un mostro del caChe è in cerca di redenzione[Strofa 2]Voglio essere il tuo schiavoVoglio essere il tuo padroneVoglio farti battere il cuoreCorrere come montagne russeVoglio essere un bravo ragazzoVoglio essere un gangsterPerché tu puoi essere la bellezzaE io potrei essere il mostroVoglio farti stare buonaVoglio renderti nervosaVoglio renderti liberaMa sono troppo gelosoVoglio muovere i tuoi filiCome se fossi la mia chitarra telecasterE se tu volessi usarmi potrei essere il tuo burattino [Ritornello]Perché io sono il diavoloChe è in cerca di redenzioneE sono un avvocatoChe è in cerca di redenzioneE sono un assassinoChe è in cerca di redenzioneSono un mostro del ca**oChe è in cerca di redenzione [Conclusione]Voglio essere il tuo schiavoVoglio essere il tuo padrone.