Ida Platano difende Gemma Galgani: “Mi dà molto fastidio quando viene derisa”

Ida Platano ha preso le difese della chiacchierata dama torinese del trono over, Uomini e Donne, Gemma Galgani. La dama bresciana ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, in cui ha parlato dell’ex fidanzata mediatica del Gabbiano, Gemma Galgani, e di Roberta Di Padua, con la quale, non c’è un’amicizia ma tra le due donne non c’è nemmeno una rivalità.

Ida Platano e Roberta Di Padua hanno un ex in comune, il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri. Come è ormai noto, di recente Riccardo Guarnieri ha chiuso la storia d’amore anche con Roberta tra le polemiche, nonostante tra loro fosse nato un sentimento importante.

La dama bresciana ha raccontato di un inaspettato incontro avuto di recente con Roberta Di Padua: “Ho incontrato Roberta in aeroporto. Un incontro per me inaspettato, ma la vita sa essere molto strana e particolare. L’ho vista, l’ho salutata e le sono andata incontro per scambiare due parole (…) Le ho sottolineato che comunque non ho mai provato empatia nei suoi confronti, che in passato mi ha fatta stare male, abbiamo ribadito alcuni concetti già esposti in trasmissione”.

Ida ha preso le difese di Gemma, come ha sempre fatto finora: “Mi dà molto fastidio quando viene derisa, soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale”. Una frecciatina a Tina Cipollari forse? A chi le fa presente che forse la dama torinese vive di illusioni, la Platano ha replicato: “Più che illusione la chiamerei speranza. Gemma è una persona che si butta e ci crede con tutta se stessa e per me fa bene, non lo trovo un difetto”.

