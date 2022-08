Ida Platano finisce in ospedale: paura per la dama di Uomini e Donne

Ida Platano è finita in ospedale: grande paura e spavento per la famosa e chiacchierata dama di Uomini e Donne. Attimi di ansia e agitazione per i fan dell’ex fidanzata del cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri, che ha pubblicato sui suoi profili social una sua foto dall’ospedale.

Ida Platano – Foto: Instagram

«Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene… Passerà. Tornerò presto, un abbraccio», ha scritto Ida Platano nella sua storia di Instagram. Parole che non hanno lasciato indifferenti gli utenti che si sono subito allarmati. Per fortuna poco fa ci ha pensato la stessa Ida a tranquillizzarli.

«Vi ringrazio per tutti i messaggi. Non era mia intenzione farvi preoccupare», ha esordito la dama bresciana del trono over di Uomini e Donne. Ha poi continuato: «Adesso sto meglio. È iniziato tutto con delle emicranie fortissime che non avevo mai avuto e, da lì, il mio medico mi ha detto di andare al Pronto Soccorso».

La donna ha preferito non entrare nei dettagli, ma ha chiarito di sentirsi meglio e ha promesso: «Adesso mi riprendo velocemente», in forze per l’immancabile appuntamento di settembre con il dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Isabella Rizzi contro Ida Platano

Di recente Isabella Rizzi ha affossato Ida Platano a Uomini e Donne Magazine: «Sinceramente penso, come altri, che Ida Platano stia diventando un po’ come Gemma Galgani. Da Marcello Messina in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita… per quanto riguarda Riccardo Guarnieri, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato, se si ha intenzione di intraprende una storia con lui, per quello che è, ovvero un uomo che si piace molto (o almeno io lo vedo così), un pochino polemico e che arriva con difficoltà al dunque. Non penso sia un uomo da ti prendo e ti porto via».

