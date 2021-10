Il Collegio 6: alunni, professori, location e quando inizia

Cresce l’attesa per il ritorno in prima sera su Rai 2 de Il Collegio, il docu-reality nato come esperimento sociale e giunto ormai alla sesta edizione. Scopriamo tutto quello che ci aspetta!

Il collegio 6 – foto youtube.com

Mancano pochi giorni alla messa in onda de Il Collegio 6 che, dopo l’anno scorso, torna al Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

Questa volta i protagonisti della trasmissione basata sul format That’ll Teach ‘Em saranno catapultati nel 1977 a cavallo tra i difficili anni ’70 e i cambiamenti sociali ed economici del decennio successivo.

Chi sono gli alunni della classe del 1977 de Il Collegio 6? Sara Masserini (16 anni di Colzate – Bergamo), Gaia Cascino (16 anni di Roma), Federica Cangiano (14 anni di Napoli), Rebecca Parziale (14 anni di Genova), Maria Sofia Pia Federico (16 anni di Valmontone – Roma), Sveva Accorrà (14 anni di Monza), Beatrice Genco (14 anni di Paderno Dugnano – Milano), Elisa Cimbaro (14 anni di Tarvisio – Udine), Valentina Comelli (15 anni di Zone – Brescia), Anastasia Podeschi (16 anni di Santarcangelo Di Romagna – Rimini), Alessandro Giglio (15 anni di Torino), Giovanni Junior D’ambrosio (15 anni di Napoli), Davide Maroni (16 anni di Nova Milanese – Monza Brianza), Vincenzo Rubino (16 anni di Bari), Lorenzo Sena (14 anni di Viareggio – Lucca), Cristiano Karol Russo (15 anni di S. Pietro Vernotico – Brindisi), Simone Casadei (16 anni di Coriano – Rimini), Filippo Romano (14 anni di Scandicci – Firenze), Edoardo Lo Faso (16 anni di Catania) e Raffaele Fiorella (15 anni di Barletta – Bat).

Per quanto riguarda i professori, invece, ci saranno l’insegnante di Italiano Andrea Maggi, la docente di Matematica e Scienze naturali Maria Rosa Petolicchio, l’insegnante di Storia e Geografia Luca Raina e l’insegnante di Educazione artistica Alessandro Carnevale. Il preside è Paolo Bosisio.

Ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio nel tempo tra regole e cambiamenti sarà di nuovo la voce di Giancarlo Magalli.

A quando è fissato l’appuntamento? Il Collegio 6 debutta in prima serata il 26 ottobre su Rai 2, ma è possibile fare già la conoscenza dei protagonisti su Rai Play o la pagina ufficiale Instagram.