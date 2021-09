Il mondo non cambia mai (club remix) di HER: il video ufficiale

Il mondo non cambia mai (club remix) della cantautrice violinista Erma Pia Castriota in arte HER è un vero e proprio inno contro il razzismo, che si oppone agli slogan del respingimento: “Io con quelli come me, tu con quelli come te, loro con quelli come voi e il mondo non cambia mai”, recita infatti il brano. Fotografia spietata del coraggio di tutte quelle vite estreme che, fuori dal coro, lottano doppiamente per avere un risultato rischiando tutti i giorni: “…perché le cose che più combattiamo sono poi quelle che vanno lontano…”.

La versione “Club remix” del 2021, curata dai producers Giovanni La Tosa & Manuel Cascone per Joseba Publishing con la direzione artistica di Gianni Testa impreziosisce il brano mettendo in evidenza la musicalità e il ritmo del testo ridandone una nuova chiave di lettura più “Extended” tra suoni “Deep” e “Tribal”.

Il videoclip per la regia e produzione di Mauro Fiorin è invece un documentario vero e proprio sulla campagna antirazzista iniziata il 17 maggio del 2020 (giornata mondiale contro l’omotransfobia) alla quale aderirono vari personaggi dello spettacolo come Alda D’Eusanio, Eva Robin’s, Imma Battaglia, Eva Grimaldi, Andy (Bluvertigo), Vittorio De Scalzi, Savino Zaba, Ivan Cattaneo, Amalia Gre’, Pietra Montecorvino Vladimir Luxuria e tanti altri….che declamarono il famoso slogan “io con quelli come me, tu con quelli come te….”.

Nel video sono incluse anche tantissime foto di amici raccolte grazie ad un’iniziativa nata quest’anno sui social per testimoniare il personale modo di intendere “la libertà di essere” di ciascuno, sempre all’insegna dell’inclusività e del dialogo tra il mondo LGBTQA+ e “gli altri”.

H.E.R. ha dichiarato alla stampa: “Nel giro di pochi anni il mondo è cambiato: è bello ed emozionante oggi vedere foto di unioni omosessuali con quelle di coppie etero con bambini…fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile…”.

Il mondo non cambia mai (club remix) di HER: il video