Il Paradiso delle Signore ultime notizie: il famoso e popolare attore Roberto Farnesi ha seccamente smentito la sua uscita dalla fortunatissima serie tv italiana diretta da Monica Vullo, trasmessa in prima serata su Rai 1 dall’8 dicembre 2015 e tuttora in corso. La bellissima e amata soap tornerà su Rai1 con la settima stagione proprio tra un mese e il nutrito cast della soap è pronto a partecipare ai commenti sui social quando gli spettatori non resisteranno, dopo aver visto le puntate, a prendere il telefono per dire la loro.

Roberto Farnesi è finito al centro del chiacchiericcio sul web, perché si è sparsa una strana voce sul suo personaggio. Lui non ha esitato a smentire questa fake news su Instagram: “Girano voci circa una mia presunta uscita dal Paradiso…bastava chiedere al sottoscritto: ASSOLUTAMENTE NO…anzi il Commendator Guarnieri avrà un ruolo centrale in una linea molto accattivante e di grande rilancio…non vedo l’ora!”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, lo scorso 18 luglio l’attore ha perso la mamma 82enne.

In una recente intervista con il settimanale Nuovo, Roberto Farnesi si è aperto parlando del lutto che ha subito in famiglia: “Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale, così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava”.

Ora il famoso e amato attore è in vacanza e si sta godendo la paternità. Nel novembre 2021 è infatti arrivata la piccola Mia, nata dalla relazione con la sua 29enne compagna Lucya Belcastro.

