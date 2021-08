Il principe Alberto e Charlene di Monaco scacciano via i rumor sulla rottura con foto social

Il principe Alberto e Charlene di Monaco scacciano via i rumor sulla rottura con diverse foto di famiglia pubblicate sui canali social del principato. Una réunion di famiglia per Charlene. La principessa infatti si trova in Sudafrica, dove si è sottoposta a un intervento prima di Ferragosto, ed è stata raggiunta dal marito e dai figli. L’occasione è stata ghiotta e così Charlene ha deciso di tornare sul suo profilo social e pubblicare scatti dove lei, Alberto di Monaco e i piccoli Jacques e Gabriella appaiono sereni e felici.

Il principe Alberto e Charlene di Monaco con i figli – Foto: Facebook/Palais Princier de Monaco

«Non potrei essere – ha scritto l’ex nuotatrice ed ex modella Charlene Wittstock – più emozionata di avere la mia famiglia con me». La principessa ha poi fatto una piccola precisazione sul look della figlia: «Gabriella ha deciso di tagliarsi da sola capelli!! Mi dispiace mia Bella, ho provato a fare del mio meglio per rimediare». Questi post social allontano le voci di imminente divorzio della coppia reale.

Lo scoop sull’imminente divorzio della coppia reale era stato diffuso dal settimanale italiano Oggi che aveva raccolto le dichiarazioni bomba di Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese di Grace di Monaco: «Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico. Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua».

A quanto pare il gossip fragoroso diffuso dal settimanale Oggi era infondato (?) oppure è stato soltanto rimandato a data da destinarsi? Al momento non ci resta che aspettare e seguire gli sviluppi di questa scottante vicenda. Stay tuned per saperne di più!