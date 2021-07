Il tour 10 Years Live de Il Volo rinviato al 2022: ecco le nuove date dei concerti

Il tour 10 Years Live, organizzato da Friends & Partners, de Il Volo è stato rinviato al 2022 tra lo sconforto e il dispiacere dei numerosi fan del gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il gruppo musicale, che ha vinto il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande amore e che con lo stesso pezzo ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015 classificandosi terzo, ha annunciato le nuove date dei concerti.

Il Volo – Foto: Facebook

La grande festa per i 10 anni di carriera de “Il Volo”, per ora, è rinviata, ma i giovani talenti italiani, che rappresentano i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense (la Geffen), hanno già annunciato che torneranno sul palco più carichi ed entusiasti che mai.

Il tour 10 Years Live de Il Volo rinviato al 2022: le date dei concerti

3 giugno 2022, Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021)

4 giugno 2022, Arena di Verona (recupero del 30 agosto 2021)

11 giugno 2022, Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021)

12 giugno 2022, Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021)

3 ottobre 2022, Mediolanum Forum di Assago di Milano (recupero del 23 ottobre 2021)

7 ottobre 2022, Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 ottobre 2021)

10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 16 ottobre 2021)

La discografia de Il Volo

Album in studio

2010 – Il Volo

2012 – We Are Love

2013 – Buon Natale – The Christmas Album

2015 – L’amore si muove

2018 – Ámame

2019 – Musica

Album dal vivo

2012 – Il Volo Takes Flight – Live from the Detroit Opera House

2013 – We Are Love – Live from The Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theatre

2015 – Live a Pompei

2016 – Notte magica – A Tribute to the Three Tenors (con Plácido Domingo)



Raccolte

2015 – The Platinum Collection



Tournée

2011 – Il Volo North American Tour 2011

2011 – Il Volo European Tour 2011

2012 – Il Volo South American Tour 2012

2012 – Il Volo Takes Flight Tour

2012 – Barbra Live – Special guests Chris Botti and Il Volo

2013 – We Are Love Tour

2013 – Más que amor Tour

2014 – US & Canada Summer Tour 2014

2015 – Grande amore Tour

2016 – L’amore si muove Tour

2017 – Notte magica Tour

2019 – Musica Tour