Il Volo in concerto all’Arena di Verona il 5 giugno 2021 con un esclusivo concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone che verrà trasmesso in diretta in prima serata su RAI 1 e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone. Questo grande spettacolo musicale aprirà la stagione 2021 dell’Arena di Verona agli eventi live e musicali.

Gianluca Ginoble ha dichiarato in conferenza stampa: “Siamo onorati di poter rappresentare questa rinascita. Per noi è un grande viaggio, una meravigliosa avventura, immersi tra le note di Morricone, ad un anno dalla morte. Ultimamente crediamo di aver avuto una crescita personale che comporta anche una maturità artistica che cerchiamo di mostrare a tutti voi. Siamo nati come bambini prodigio, dopo 12 anni di carriera siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Siamo davvero felici di poterlo fare”.

Piero Barone ha sottolineato: “Finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più. Il nostro lavoro, dico sempre, è un lavoro sognante. Noi siamo inguaribili sognatori. Ogni desiderio si sta finalmente concretizzando. Il 5 giugno daremo un messaggio di speranza, c’è tanta voglia di salire su quel palco e di vedere tante persone lavorare insieme a noi: dai tecnici all’orchestra, ai tanti collaboratori”.

Ignazio Boschetto ha agggiunto: “L’Arena è il simbolo della nostra Italia insieme al Colosseo e Venezia, conosciuto anche all’estero”.

Parlando di Ennio Morricone, il famoso e popolare gruppo musicale italiano composto dai due tenori e un baritono ha asserito: “Gli facemmo ascoltare la nostra versione di C’era una volta in America e Malena e di esibirci con lui quando eravamo bambini, a 15 anni. C’è un aneddoto molto bello. Durante le prove, l’attacco era molto difficile, parte con una nota sola. Succede che il Maestro dà l’attacco e non parto. Mi giro verso il Maestro e gli dico Ah, ma me lo dai tu l’attacco? Mi guarda: Non te preoccupà ragazzino, te lo do io l’attacco. Un episodio simpatico di come un bambino di 16 anni viveva quel momento. Portiamo un bellissimo ricordo di Ennio Morricone”.