Ilaria D’Amico su Gianluigi Buffon: “Lui mi chiama sempre moglie, anche io adesso lo chiamo così”

Ilaria D’Amico ha parlato della sua bella storia d’amore con l’ex portierone della Nazionale italiana di calcio Gianluigi Buffo durante un’intervista rilasciata al settimanale F. La famosa e popolare conduttrice tv ha dichiarato: “Lui mi chiama sempre moglie, anche io adesso lo chiamo così. Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario. Se succederà sarà per regalarci una festa romantica”.

Ilaria D’Amico – Foto: Facebook

Nel 2016 ha avuto anche un figlio con Gigi Buffon, Leopoldo Mattia. Dopo un paio d’anni di stop, l’ex compagna dell’imprenditore Rocco Attisani, padre del maggiore dei suoi due figli, tornerà in televisione con un programma tutto suo. Il canale è Rai2, il titolo ‘Che c’è di nuovo’. Parlando del nuovo progetto ha detto: “Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”.

La carriera di Ilaria D’Amico

Studentessa in giurisprudenza alla “Sapienza” di Roma, era inizialmente orientata all’avvocatura come penalista, ma, come raccontò in seguito, sarebbe stata più propensa a intraprendere la carriera in magistratura per evitare di assumere la difesa di imputati il cui comportamento non approvasse eticamente; i suoi studi terminarono comunque a quattro esami dalla laurea a 24 anni nel 1997 perché ricevette la chiamata di Renzo Arbore, conosciuto tramite l’amico di famiglia Arnaldo Santoro, che la volle a Rai International nel programma televisivo La giostra del gol, trasmissione calcistica destinata agli italiani all’estero.

Televisione

La giostra del gol (Rai International, 1997-2003)

Mondiali di calcio 1998 (Rai International, 1998)

Cominciamo bene Estate (Rai Tre, 2001)

Mondiali di calcio 2002 (Rai Uno, 2002)

W l’Italia (Stream TV, 2002)

Sky Calcio Show (Sky Sport, 2003-2018)

Italia che vai (Rai Uno, 2003)

Timbuctu (Rai Tre, 2004-2006)

Campioni, il sogno (Italia 1, 2004-2005)

Mondiali di calcio 2006 (Sky Sport, 2006)

Exit – Uscita di sicurezza (LA7, 2007-2011)

La notte degli Oscar (Sky Cinema, 2007 e 2008)

SKY Mondiale Show (Sky Sport, 2010)

Lo spoglio (Sky TG24, 2013)

UEFA Euro 2016 (Sky Sport, 2016)

Champions League (Sky Sport, 2018-2020)



Filmografia

Eragon, regia di Stefen Fangmeier (2006, doppiatrice)

L’allenatore nel pallone 2, regia di Sergio Martino (2008)