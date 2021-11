Ilaria Spada incinta di nuovo di Kim Rossi Stuart: terzo figlio in arrivo per la bellissima e bravissima coppia vip del jet set nazionale. La splendida mamma vip e attrice ha pubblicato su Instagram la copertina del settimanale F, sulla quale compare in tutta la sua bellezza e con le rotondità della gravidanza, la terza, ben in evidenza: “Tanta tanta gioia”.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada – Foto: Instagram

Ilaria Spada incinta di nuovo di Kim Rossi Stuart

“Condivido con voi un po’ di novità di lavoro… e non solo, come è deducibile dall’immagine in copertina. Un indizio: quel gonfiore non è colite! Tanta tanta gioia!“, ha scritto Ilaria Spada in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’attrice di Latina è apparsa infatti in prima pagina sul settimanale F con il pancione, in attesa del terzo figlio che aspetta da Kim Rossi Stuart.

Dopo Ettore, nato nel 2011 e Ian, nel 2019, ora la coppia è in grande fermento per il terzogenito, il cui arrivo è previsto per il mese di febbraio: “Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi? Certo, devi essere più organizzata, ma adoro la famiglia numerosa, le feste, i compleanni. Il figlio può arrivare solo quando ti senti piena d’amore. A noi i figli hanno fatto bene”, ha affermato l’attrice 40enne.

La love story di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

I due attori stanno insieme dal 2011. Nel giugno 2011, dopo pochi mesi di legame, Ilaria ha annunciato di essere incinta del compagno Kim Rossi Stuart. Nel novembre successivo è quindi nato il suo primogenito. La coppia è convolata a nozze nel marzo 2019, prima di dare alla luce il secondogenito nel luglio dello stesso anno. Ora la coppia vip dello show business italiano è al settimo cielo per l’arrivo del terzogenito.