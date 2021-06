Invisible è il primo singolo di Future Past dei Duran Duran: testo, traduzione e video

Invisible è il primo singolo di Future Past dei Duran Duran. Il brano è prodotto da Erol Alkan e Duran Duran, e mixato da Mark “Spike” Stent. “Dal punto di vista sonoro, è un brano musicale molto insolito. L’unione di tutti gli strumenti penso crei un suono globale che forse non avete mai sentito prima” ha dichiarato Nick Rhodes, tastierista e co-fondatore del gruppo. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Duran Duran – Foto: Facebook

Invisible dei Duran Duran: il testo

[Intro](Invisible) x4

(Shotgun)

Walking by the wall

(Shotgun)

The shadows do not fall

(Shotgun)

And silently ignored

(Quiet one)

Discouraged by the noise

(Quiet one)

Living without shards

Is a life without a voice

When you can’t even say

My name

Has the memory gone? Are you feeling numb?

Go and call my name

I can’t play this game so I ask again

Will you call my name?

Has the memory gone? Are you feeling numb?

Or have I become invisible?

(Sky height)

The dreamers wish away

(Hindsight)

It’s falling on my face

(Highlights)

The shape of my disgrace

But you don’t hear a word

I say

As th? talking goes, it’s a one way show

No fault

No blame

Has th? memory gone? Are you feeling numb?

And have I become invisible?

(Invisible) 9x

No one hears a word, they say

Has the memory gone? Are you feeling numb?

Not a word, they say

But a voiceless crowd isn’t backing down

When the air

Turns red

With a loaded hesitation

Can you say my name?

Has the memory gone? Are you feeling numb?

Have we all become invisible?

Invisible dei Duran Duran: la traduzione

[Intro](Invisibile) x4

Camminando vicino al muro

Le ombre non cadono

E silenziosamente ignorato

Sono incoraggiato dal rumore

Vivere senza frammenti

È una vita senza voce

Quando non puoi nemmeno dire

Il mio nome

È la memoria che è andata via? Ti senti intorpidito?

Vai e chiamami

Non posso stare al gioco, quindi lo chiedo di nuovo

pronuncerai il mio nome?

La memoria è andata? Ti senti insensibile?

O sono diventato invisibile?

I sognatori dimenticano

Piomba sul mio volto

La forma della mia disgrazia

Ma non senti una parola

dico

Mentre si parla, è uno spettacolo a senso unico

Nessuna colpa

Nessuna responsabilità

La memoria è sparita? Ti senti insensibile?

E sono diventato invisibile?

(Invisibile) 9x

Nessuno sente una parola, dicono

La memoria è andata? Ti senti insensibile?

Non una parola, dicono

Ma una folla senza voce non arretra

Quando l’aria

Diventa rossa

Carica di incertezze

Puoi dire il mio nome?

La memoria è andata? Ti senti insensibile?

Siamo diventati tutti invisibili?

Invisible dei Duran Duran: il video