Isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi contro Mercedesz Henger: “Falsa, ti ho smascherata”

Isola dei famosi 2022, ultime news e anticipazioni. Il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi, ha accusato la showgirl Mercedesz Henger di essere falsa e stratega. I due naufraghi vip dell’Isola dei famosi hanno avuto una forte discussione.

Il fratello di Guendalina Tavassi è andato subito all’attacco: “Avevi il taglio sulla mano e io ti ho detto ‘no, non vieni a fare i cocchi, ti vai a far medicare, perché ti si potrebbe infettare’. Tu ti sei messa a ridere dicendomi, ‘ma no ma che me frega’. Una volta che ho appurato che tu stessi bene mi sono detto ‘ok sta bene’. Poi vengo a sapere che vai dagli altri a dire che ci sei rimasta male perché io dovevo starti più vicino. Io non so più cosa fare”.

Edoardo Tavassi ha poi continuato: “Mi dici che non è nulla di grave e che stai benissimo e poi però ti lamenti alle spalle. Stai facendo la vittima davanti alle telecamere. Te la stai facendo sotto perché sei in nomination”.

Ha poi sottolineato: “E poi non credo nemmeno al tuo interesse. Perché vuoi farti la storia con me sull’Isola? Ti ho smascherata e ti spiego perché. Se dicevo sì allora felici facevamo la storiella, se dicevo di no allora facevi la vittima”.

Mercedesz Henger ha rispedito le accuse al mittente: “Tu ieri sera ti sei lamentato dicendomi ‘mi fai fare brutta figura davanti alle telecamere. A te importa solo di quello. A me di uscire non importa, non ho strategie. Ci sono rimasta male e basta. Io non voglio più aspettare le tue tempistiche”.

La delusione di Mercedesz porta a galla i vecchi dubbi di Edoardo, e tra i due scoppia una violenta discussione. Anche il resto del gruppo sembra condividere l’opinione del Naufrago.



Quella di Mercedesz è davvero solo una strategia? #Isola ? pic.twitter.com/qkpm4Hoag5 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 17, 2022

La figlia dell’ex diva a luci rosse Eva Henger ha poi concluso: “Io non sono falsa e non ho mai finto nulla! A me sei sempre piaciuto e non ho mai preso in giro nessuno. Ragazzi non mi credete? Non voglio fare la storia sull’Isola! Io non sono come te che pensi solo all’Isola e a questo gioco di me**a”.