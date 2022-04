Isola dei famosi 2022, ultime news e indiscrezioni. L’ex concorrente del Grande Fratello e influencer Guendalina Tavassi è rimasta molto delusa dai comportamenti e dagli atteggiamenti della coppia vip di coniugi presenti in Honduras, Clemente Russo e Laura Maddaloni. Lo scontro è scoppiato, ovviamente, per motivi di cibo. Laura Maddaloni e Clemente Russo non hanno affatto gradito che Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro non abbiano condiviso due cocchi con il resto del gruppo dei naufraghi vip dell’Isola dei famosi.

Guendalina Tavassi – Foto: Facebook

Laura e Clemente Russo sono andati in tilt e hanno attaccato duramente Guendalina: “Ecco dove succede il casino, tutto sul cibo. Quella appena vede il cibo non ragiona. Ci hai comprato la pace con il cocco di prima, non lo fare mai più. Noi ti abbiamo offerto sempre tutto anche il riso e il caffè. Guenda sai che c’è di nuovo? Aperte le danze, volevo fare la pace e ora basta. Adesso giochiamo vai, pigliati o cocc o pesc pijiat tutt. Ci stiamo facendo manovrare da due di questi qua! Cosa intendo? Volevo dire due fratelli, tu ed Edoardo. E agli altri dico: a questo punto ci sono due squadre, scegliete. Non potete stare qui e lì, non c’è la Svizzera”.

La decisione di Guendalina scatena una forte lite con Clemente e Laura che abbandonano i buoni propositi di pace per affrontare la Naufraga, senza riuscire a farle cambiare idea. Che ripercussioni avrà l’ennesima discussione sul gruppo? #Isola pic.twitter.com/cpuEgDWUM8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 27, 2022 L’ex gieffina dopo aver litigato con Clemente e Laura Maddaloni si è sfogata con suo fratello Edoardo Tavassi: “Quell’altro mi è venuto vicino alla faccia, cioè io ho paura. Ma ci rendiamo conto? Hanno fatto tutta sta sceneggiata per due cocchi marci. Per me è guerra aperta ha detto. Lei si è alzata e mi è venuta sotto. Questi atteggiamenti a me proprio non piacciono. Poi mi hanno detto ‘Due di questi qua’ riferito a me e te Edo. Ma stiamo scherzando? Lei che mi viene sotto e l’altro che urla ‘questa è la guerra, o con me o senza di me’. Io mi devo tenere buona questa gente?!“.

