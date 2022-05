Isola dei famosi 2022: Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi innamorati o recitano un copione?

Isola dei famosi 2022: ultime news e anticipazioni. Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi sono innamorati o recitano un copione? Tra i due naufraghi vip è davvero scoppiato l’amore o è soltanto un flirt passeggero? Oppure un finto amore mediatico? I commenti si sprecano sui social network, dopo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Honduras.

«La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e raggiante», ha affermato il 38enne, fratello di Guendalina Tavassi. La passione tra i due – ormai al centro del reality show di Canale 5 e tra i concorrenti presenti sull’isola – sembra abbia risvegliato l’animo selvaggio di Edoardo Tavassi, il quale ha deciso di darsi da fare, nella ricerca del cibo e nell’uso della pesca, per dimostrare alla donna di che pasta è fatto.

Prima che Mercedesz Henger arrivasse sull’isola, Edoardo si dedicava solamente al relax e – secondo quanto riferito dagli altri naufraghi – era svogliato in tutto e non aveva molta voglia di socializzare. Il cambiamento è positivo, soprattutto per Mercedesz, figlia 30enne di Eva Henger, che ha ammesso: «Mi sta conquistando».

D’altronde soltanto pochi giorni fa Arianna David ha smentito un finto gossip su Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. L’opinionista tv Arianna David ha rivelato che la figlia dell’ex diva a luci rosse Eva Henger non è assolutamente fidanzata, aggiungendo che non frequenterebbe già da tempo l’uomo con cui è stata fotografata insieme in un ristorante: «Voglio dare un contro gossip. Oggi è uscita la notizia che è fidanzata, voglio smentire categoricamente… Lo voglio mettere in chiaro in questa sede… è una cosa che sta girando tantissimo. Lei è single…».

Ora però tutto può cambiare per Mercedesz. Il suo interesse per Edoardo sta facendo molto parlare sia in tv che sui social. Staremo a vedere!

Stay tuned su IGOSSIP.it per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!