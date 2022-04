Isola dei famosi 2022, spunta un’indiscrezione su Patrizia Bonetti: “Pronta a far causa per 1 milione di euro”

Isola dei famosi 2022, ultime news e anticipazioni. Spunta un’indiscrezione shock sull’ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Bonetti, che ha abbandonato l’Isola dopo la prova del fuoco. Come ben ricorderete Patrizia Bonetti aveva sfidato Roberta Morise alla prova del fuoco restando davanti alle fiamme per quasi sei minuti. La produzione aveva interrotto la prova e aveva assegnato la vittoria a Roberta Morise, perché l’ex gieffina si era spostata.

Patrizia Bonetti – Foto: Facebook



L’ex gieffina Patrizia Bonetti avrebbe abbandonato definitivamente il reality dopo aver riportato alcune ustioni durante la prova del fuoco. Il suo staff nei giorni scorsi aveva già fatto capire qualcosa, postando una foto su Instagram con la descrizione: “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi“.

Ora il noto influencer e blogger Alessandro Rosica ha lanciato uno scoop bomba sui suoi profili social.

Dopo aver passato cinque giorni in infermeria in Honduras, era pronta a rientrare in gioco. Ma qualcosa sarebbe andato storto. A chiedere a Patrizia Bonetti di non rientrare sarebbe stato il suo fidanzato, che “ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali”. Stando alle parole di Alessandro Rosica, infatti, Bonetti e consorte “sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro”.

“A seguito delle ustioni riportate sull’Isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro! – ha scritto Rosica –. Inizialmente Patty era pronta a rientrare ‘subito fermata dal furbo fidanzato’ che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali. Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. Ricordiamo che Patty è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz”.

Patrizia Bonetti è rientrata in Italia per sottoporsi a delle cure. In bocca al lupo Patrizia! #Isola ? — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 4, 2022

