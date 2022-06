Isola dei famosi, Clemente Russo va all’attacco: “Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni hanno messo in piedi un teatrino”

Isola dei famosi, ultimi gossip e news. Il pugile Clemente Russo ha attaccato duramente Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni durante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv. La prova di questo, secondo Clemente Russo è che nella vita quotidiana mamma e figlio vivono spesso lontani e che lui è molto indipendente visto che ha anche vissuto in Inghilterra.

“Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni hanno messo in piedi un teatrino e ce ne siamo resi conto tutti dal primo giorno. Il ragazzo vive da quattro anni a Londra da solo per migliorare l’inglese. – ha dichiarato Clemente Russo a Superguida Tv – La madre dove sta quando il figlio è all’estero? Lo lascia in pace? Proprio sull’Isola gli è stata appresso togliendogli l’aria. Nicolas l’ha smascherato Floriana dalla seconda mattina che ci siamo svegliati mentre sentivamo litigare. Da quel giorno abbiamo aperto gli occhi su Nicolas Vaporidis e ci siamo resi conto che è un super attore che trama contro il gruppo. La conferma l’ho avuta rendendomi conto del fatto che nel 90% dei casi il bacio di Giuda lo prende sempre Nicolas Vaporidis”.

Gli scontri durissimi contro Nicolas Vaporidis e l’ex gieffina Guendalina Tavassi in Honduras hanno tenuto banco per diverso tempo in tv, sui social e in radio. L’ex concorrente del GF Vip Clemente Russo aveva sempre rispedito al mittente le accuse di minacce a Nicolas.

Non ha risparmiato nemmeno Roger Balduino: “Roger invece è stata una persona squisita per un periodo e poi quando ha cominciato a capire che il gruppo si stava sgretolando ha fatto il voltagabbana… è stato Laura a scoprirlo e questo gioco lo metteva in atto sia con il gruppo Tavassi-Vaporidis che contro Estefania“.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned!