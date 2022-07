Isola dei famosi, Pamela Petrarolo sulla vittoria di Nicolas Vaporidis: “Possiamo dire che era scritto su tutti i muri?”

Isola dei famosi 2022: ultimi gossip e news. L’ex naufraga vip Pamela Petrarolo ha commentato con una battuta la scontata vittoria di Nicolas Vaporidis al famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Intervistata ai microfoni di Radio Radio per il programma “Non succederà più”, condotto da Giada De Miceli, l’ex naufraga ha parlato ampiamente della sua avventura in Honduras e di alcuni naufraghi con cui ha condiviso l’avventura.

Pamela Petrarolo – Foto: Facebook

«Neanche io – ha spiegato Pamela Petrarolo – pensavo di riuscire ad affrontare qualcosa di così epico, concedimelo. Parto da una coscienza e da un modo di essere assolutamente pieno di paranoie, paure, soprattutto del buio, degli insetti. Immaginatemi catapultata in una foresta, mi sembrava di stare su Scherzi a parte».

Non con tutti si è creato il giusto feeling: «Ho avuto poco tempo per rendermene conto, io con loro sono stata davvero pochi giorni. Le dinamiche, le strategie però le avevo già capite, le fazioni erano ben chiare, perché io sono stata prima telespettatrice e poi naufraga».

L’ex naufraga vip Pamela Petrarolo ha aggiunto che già nel seguire da casa il reality si era fatta un’idea dei concorrenti, idea che non ha cambiato una volta giunta in Honduras: «Devo dire che non era così lontana da quella che mi ero fatta». In particolare, si è soffermata su Carmen Di Pietro: «Secondo me Carmen Di Pietro per quanto abbia fatto un’isola in assoluto molto forte – lei è un personaggio molto ironico – sapeva molto bene il fatto suo. È riuscita a mangiare più di tutti, che io mi chiedo come abbia fatto, perché era impossibile procacciarsi del cibo. Lei o per ricompensa o perché qualcuno glielo dava o perché qualcuno in qualche modo glielo faceva arrivare, alla fine mangiava. Molte persone si facevano condizionare dalla personalità di Carmen, quindi capace che se lo toglievano loro per darlo a lei. Ma è capitato anche a me».

L’ex isolana Pamela Petrarolo ha raccontato di non essere un’amante del cocco, frutto che faceva fatica a mangiare tutti i giorni: «Questo cocco mi è capitato di darlo a lei. Lei è un personaggio che vuoi per popolarità, vuoi per il percorso che stava facendo, il fatto stesso che nessuno la nominava mai, ti faceva pensare che era un po’ temuta».

Ha sostenuto che molti concorrenti hanno in piedi dei finti teatrini per andare avanti nel gioco. In merito alla vittoria di Nicolas Vaporidis ha asserito: «Possiamo dire che era scritto su tutti i muri? Io penso anche che il risultato della sua vittoria sia stato condizionato – e non perché non la meritasse – dall’uscita di Edoardo Tavassi. La sua uscita lo ha aiutato ancora di più ad assegnargli il primo premio. Lui devo dire è stato sempre molto carino con me, mi ha anche dato dei consigli, avevo stretto un bel rapporto. Però secondo me a lui del filo da torcere glielo poteva dare Edoardo sul podio finale».