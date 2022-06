Isola dei famosi: tanta incertezza sulla riconferma del reality show di Canale 5

Isola dei famosi, ultime news e indiscrezioni. C’è davvero tanta incertezza sulla riconferma del reality show di Canale 5 dato che i risultati in termini di share e auditel di questa edizione non sono proprio esaltanti ed entusiasmanti. Anche diversi giornalisti hanno espresso opinioni molto divergenti in merito al futuro dell’Isola dei famosi in tv.

Concorrenti Isola dei famosi – Foto: Facebook

Il giornalista Giuseppe Candela ha cinguettato su Twitter: “L’Isola dei Famosi ferma al 19% con Rai1 al 7% e le altre reti in vacanza. Con chiusura notturna e nuovo share. Davvero troppo poco, visti i costi, per ottenere la riconferma. #IsoladeiFamosi”.

L'Isola dei Famosi ferma al 19% con Rai1 al 7% e le altre reti in vacanza. Con chiusura notturna e "nuovo" share. Davvero troppo poco, visti i costi, per ottenere la riconferma #isoladeifamosi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 14, 2022 A parlare di non riconferma è stato anche ThePipol. TvBlog.it ha confermato che Mediaset ha già acquistato i diritti per fare un’altra edizione del reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi: “Quella attualmente in onda è la prima delle due edizioni, la prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere fra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma. Nonostante alcuni voci circolate sul web che dicono che Mediaset non avrebbe intenzione di mandare in onda l’Isola dei Famosi il prossimo anno, ci sentiamo in grado di confermare ciò che abbiamo scritto tempo fa. Ovvero che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione de L’Isola dei Famosi”.

