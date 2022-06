Isola dei famosi ultime news: Luca Di Carlo ha trascorso una notte di passione con una naufraga in hotel?

Isola dei famosi ultime news e anticipazioni: l’avvocato del Diavolo Luca Di Carlo ha trascorso una notte di passione con una naufraga in hotel? Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo questa indiscrezione bomba! Siamo venuti a conoscenza di un gossip fragoroso sul legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e di Ilona Staller, in arte Cicciolina.

Il probabile concorrente del GF Vip 7, Luca Di Carlo, è una presenza fissa in studio durante le puntate del famoso e popolare reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi. Il grande amico vip e avvocato di Ilona Staller ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il suo look estroso diventando un’icona, una vera e propria star sui social.

I naufraghi vip sull’Isola promettevano sesso e flirt amorosi invece non è successo praticamente nulla!

A dare seguito è il noto avvocato Luca Di Carlo che nell’hotel di Milano in una suite gold di lusso, dove i naufraghi alloggiano, avrebbe sedotto e fatto sesso con una delle naufraghe di questa edizione del reality show di Canale 5.

A rivelare l’accaduto sarebbe un audio registrato da un’altra naufraga dalla camera accanto. La concorrente dell’Isola dei famosi 2022 avrebbe registrato l’intero rapporto amoroso per tutta la notte.

Cicciolina propone Ilary Blasi come attrice di film per adulti insieme a Luca Di Carlo

Soltanto pochi giorni fa Cicciolina ha confessato al settimanale Nuovo Tv, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, che la celebre conduttrice tv dell’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi, sarebbe una perfetta attrice di film per adulti insieme con il suo adorato Luca Di Carlo. L’ex naufraga vip dell’Isola ed ex diva a luci rosse ha spiegato che Ilary Blasi è “bella, elegante, spettacolare. Sarebbe la donna ideale per partecipare a un film erotico. E come suo partner vedrei bene il mio avvocato Luca Di Carlo, che avete visto in studio all’Isola”.