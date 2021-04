Iva Zanicchi mette in guardia Tommaso Zorzi: “Non bruciare le tappe”

Iva Zanicchi ha voluto mettere in guardia il vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. La celebre e amatissima cantante italiana e opinionista fissa del reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, ha parlato anche dell’altra opinionista Elettra Lamborghini e della presentatrice tv Ilary Blasi.

Iva Zanicchi – Foto: Facebook

Iva ha dichiarato: “Mi diverto e stiamo tutti benissimo. Devo però dire che i naufraghi di questa edizione sono un po’ spenti e vorrei vedere più partecipazione da parte loro. Mi chiedo che cosa ci siano andati a fare se per passare il tempo fanno poco o nulla. Dovrebbero darsi più da fare. Quest’anno, poi, ci sono tanti vip desiderosi di emergere e questo contribuisce ad appesantire l’atmosfera sovraccaricandola di tensioni e litigi”.

Iva Zanicchi parla di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini

La famosa e apprezzata cantante si è poi soffermata sui suoi colleghi opinionisti: “Su Tommaso posso dire che sarebbe meglio prendere le cose con calma e non bruciare le tappe. Elettra? Lei è buona, tenera, tutta da scoprire. Può distrarre la sua fisicità prorompente. Ilary invece oltre a essere una bellissima donna e una grandissima professionista, ha una grandissima dote: alcune conduttrici se la suonano e se la cantano, mentre lei dà molto spazio a noi opinionisti senza paura di essere oscurata. Credo che sia una grande professionista ed è perfetta con i naufraghi”.

Isola dei famosi 2021: gelosie tra opinionisti fissi?

In realtà il giornalista Santo Pirrotta ha rivelato a Ogni Mattina di Adriana Volpe che ci sarebbero malumori e gelosie tra gli opinionisti fissi dell’Isola dei famosi 2021: “Lo sai che spesso abbiamo parlato de L’Isola dei Famosi. Devi sapere che a L’Isola ci sono tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Contrariamente a quello che appare, che c’è un po’ di maretta, un po’ di mare agitato tra di loro. Il motivo? Intanto sono le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso, quindi interviene molto spesso”.

Per poi aggiungere: “E poi pare che molto latente, ci sia un problema di cachet. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto. Ricordiamo che all’inizio dovevano essere loro due, poi in corsa si è aggiunto Tommaso, che è entrato così in punta di piedi. Lui inizialmente aveva rifiutato e tutto è cambiato quando Elettra ha avuto il Covid”.

Secondo Blastingnews.com, Zorzi guadagnerebbe 30mila euro a puntata, Elettra Lamborghini 25mila euro e Iva Zanicchi “soltanto” 20mila euro…