Jane Alexander sul GF Vip: “Mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato”

Jane Alexander è tornata a parlare della sua esperienza come concorrente al reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, durante un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna. La famosa e popolare attrice e storico volto di Elisa Di Rivombrosa è stata schietta e diretta come sempre: il GF Vip le ha distrutto la carriera poiché per due anni non ha più lavorato.

Jane Alexander – Foto: Facebook

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha rivelato: “Tutti dovrebbero fare il GFVip almeno una volta nella vita! Quello è l’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette da pagare. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.

Per poi aggiungere: “Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle”.

Non poteva mancare un riferimento al flirt con Elia Fongaro, il velino biondo di Striscia la Notizia con cui ha avuto una storia d’amore sotto le telecamere: “Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Jane Alexander non è mai una che finge. Quando perdi la testa segui solo l’istinto e sbagli. Ho capito che quando perdi la testa – ha spiegato l’attrice Jane Alexander – non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più. Non voglio parlare di lui, non è interessante”.

Tutti i fan del GF Vip hanno un bellissimo ricordo di Jane: una donna forte, intelligente e sensibile. Stay tuned su IGOSSIP.it per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale!