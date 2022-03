Jaw highlighting, il contouring della mandibola che fa tendenza

Il web è diventata una fonte di ispirazione continua, soprattutto quando si tratta di tendenze make-up. Scopriamo la tecnica jaw highlighting!

Make-up – foto pixabay.com

Se c’è qualcosa che le lacrime di glitter, le Wavy Brows e il Cut Crease Inverso e ci hanno insegnato è che basta poco per diventare un trend di make-up. È quello che è successo al jaw highlighting.

È bastata una foto della modella Bella Hadid su Instagram per trasformare il jaw highlighting in una vera e propria tendenza di make-up.

Cos’è il jaw highlighting?

Il jaw highlighting non è altro che il contouring della mandibola: in pratica la linea della mandibola viene definita e si trasforma in un punto di forza.

Diventando un punto di forza, quindi, la linea mandibolare viene schiarita e illuminata secondo i principi della tecnica tanto cara a Kim Kardashian.

Per rinfrescare un po’ la memoria, ricordiamo che il contouring permette di sfoggiare un viso perfetto semplicemente sviluppando un gioco di luci e ombre.

Da un lato le luci realizzate con l’illuminante mettono in risalto i punti di forza mentre dall’altro lato le ombre create con un fondotinta scuro nascondono le imperfezioni. Il risultato è un viso scolpito.

Come realizzare il contouring

Il jaw highlighting può essere usato sia all’interno di un contouring viso completo sia nell’ottica di un contouring localizzato (come succede per il contouring mento).

Nel primo caso è sufficiente modulare il contouring in base alla forma del viso mettendo in risalto la linea mandibolare con l’illuminante liquido, stick o in polvere.

Nel secondo caso, invece, basta procedere con il make-up preferito e ricordarsi di stendere l’illuminante lungo la mandibola.

Che sia completo o mirato, non bisogna far altro che applicare il prodotto illuminante partendo da sotto l’orecchio e scendendo fino al mento lungo la linea della mandibola. Dopodiché occorre sfumare bene.

A chi sta bene?

Se ben modulato rispetto alle forme del viso, il jaw highlighting promette di adattarsi a ogni tipo di volto. Tuttavia è perfetto per i visi squadrati e affusolati.

Questa tecnica di contouring definisce la parte inferiore che incornicia il viso e cambia le proporzioni del viso in modo prodigioso. Provare per credere!