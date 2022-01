Kikò Nalli è di nuovo innamorato: “Con lei mi trovo benissimo, ho un feeling pazzesco”

Kikò Nalli è di nuovo innamorato. L’ex marito della famosa e popolare vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, non è più single. Il celebre acconciatore dei vip ha rilasciato un’intervista al magazine Ora in cui ha risposto ad alcune domande sulla sua attuale situazione sentimentale. Tuttavia, l’uomo è stato attento a non fare il nome della donna in questione; dunque, al momento non si conosce la sua identità. Anche la sua ex moglie, dopo la fine burrascosa della sua storia d’amore con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara, ha un nuovo amore.

Nalli ha dichiarato che si tratta di una persona “splendida”, tanto bella fuori quanto dentro. Infatti, nonostante stiano insieme da appena un mese, le cose sembrano andare per il meglio tra di loro: “Con lei mi trovo benissimo, è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e, prima di diventare la mia compagna, ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare in punta di piedi nella mia caotica vita di padre e di professionista”.

L’acconciatore dei vip ha parlato anche delle sue precedenti compagne, da Ambra Lombardo a Tina Cipollari. Sulla madre dei suoi figli ha dichiarato: “Il legame che ci lega è sempre rimasto solido e indissolubile”.

Discorso di tutt’altro tenore per Ambra Lombardo, la professoressa conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello. Lei e Kikò si erano innamorati e fidanzati per un determinato lasso di tempo, ma ad un certo punto avevano capito che era meglio per entrambi prendere due strade differenti.

Ancora oggi tra i due ex gieffini, ci sarebbero delle tensioni: “La mia love story con Ambra Lombardo mi si era appiccicata addosso come la mosca sul miele e me ne volevo disintossicare. Se siamo in contatto? Assolutamente no! E non mi interessa nemmeno più avere sue notizie e tornare sull’argomento”.