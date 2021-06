La scelta di Caparezza è il secondo singolo dell’album Exuvia. Il brano parla della necessità di seguire delle strade, di prendere delle scelte, senza sapere quale sia quella migliore e di successo. Il 47enne rapper, cantautore e produttore discografico originario di Molfetta, Michele Salvemini, non vuole e non pretende di essere né Beethoven né Mark Hollis, lui sceglie di essere semplice se stesso, Caparezza. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Caparezza – Foto: Facebook

La scelta di Caparezza: il testo

Da grande suonerò la “Pastorale”

Ora sul piano resto curvo come un pastorale

Mio padre è d’umore un po’ grigio, mi vuole prodigio

Ma sono solo un bambino e c’è rimasto male

Padre, lascia stare l’alcol, ti rovini

Sei severo quando faccio tirocini

Io sono romantico, ma pure tu

Mi vedi solo come un mazzo di fiorini

Sono Ludovico, culto, mito

Donne mi scansano come avessi avuto il tifo

Troppi affanni, a trent’anni ho perduto udito

Tu mi parli e mi pari un fottuto mimo

Se la mettiamo su questo piano la mia vita ha senso se la mettiamo su questo piano

Quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda

Canto l’Inno alla gioia

Perché vedo l’abisso ma su questo, plano

La scelta di Caparezza: il video ufficiale

[Pre-Ritornello 1]Scrivo mille lettere, faccio rumoreLotto col silenzio, ma ce la faròTengo la mia musica, lascio l’amoreIo sarò immortale, la mia amata no [Ritornello]E sono contento della scelta che ho fattoNemmeno un rimorso, nemmeno un rimpiantoSì, sono contento, che bella scopertaNon serve nient’altro che fare una sceltaPatetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroicaQuesta è la mia vita non dimenticarloPatetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroicaQuesta è la mia vita non dimenticarloQuesta è la mia vita non dimenticarlo [Strofa 2]Mi chiamo Marco, sento il gelo dei riflettoriVorrei rimanerne fuori, ma il mondo vuole che vada in tourEntro in classifica perché la fama è ciecaCosì cieca che in fondo non mi riguarda piùÈ un buon lavoro, incasso da moltoVale come un disco d’oro in cassa da mortoVoglio fissare mio figlio, il tempo passa e m’accorgoChe sto fissando un foglio tipo carta da fornoEhi, sono Marco, new romanticoSotto palco scompaio, “puff” come borotalcoChe guaio, bruciano il mio contrattoChé il sound è cupo, rarefattoHo preparato un ritiro veloceLa mia famiglia è più importante di un giro di noteE questi parlano, parlano mentre ioSto ricucendo la vita con un filo di voce[Pre-Ritornello 2]E non lascio lettere, niente rumoreAmo il mio silenzio e non comprendi quantoGrazie per gli applausi, ma ho scelto l’amoreQuesta è la mia vita, non dimenticarlo [Ritornello]E sono contento della scelta che ho fattoNemmeno un rimorso, nemmeno un rimpiantoSì, sono contento, che bella scopertaNon serve nient’altro che fare una sceltaPatetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroicaQuesta è la mia vita non dimenticarloPatetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroicaQuesta è la mia vita non dimenticarloQuesta è la mia vita non dimenticarlo [Post-Ritornello]O continuare gli accordi o game overGuardare il mondo da sobri o in hangoverMi dico giocati il jolly, per dove? O Mark– o Bee–Casa e famiglia o canzoni e le proveO con i figli o tra i corni e le violeMi dico giocati il jolly, per dove? O Mark– o Bee–.