Lady Gaga esaltata da Cher: “É la vera Regina del Pop”

Lady Gaga è stata esaltata da un’altra grande diva della musica internazionale, Cher, durante una diretta della prima data del The Chromatica Ball. La tournée è partita il 17 luglio dalla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Porterà la celebre e giovane cantante in 18 città del mondo, facendo ritornare la popstar dal vivo dal lontano 2018. Il tour era previsto per il 2020, per portare live l’ultimo album in studio di Gaga (Chromatica) ma è stato rimandato a causa della pandemia. La 76enne cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense Cherilyn Sarkisian LaPierre ha commentato così il suo tour: “Lei è la vera Regina del Pop”.

Anche in passato Cher aveva rilasciato dichiarazioni molto importanti e significative nei confronti di Miss Germanotta.

“Lady Gaga è speciale – aveva dichiarato Cher non molto tempo fa -. Lei è una sopravvissuta, rischia tutto, è davvero meravigliosa. Mi ricorda me. Il suo spettacolo al Super Bowl? Stupendo. Amo queste foto di Lady Gaga, sembriamo due gemelle che appartengono a decadi differenti. Il duetto con lei? Certe idee sono splendide sulla carta, ma poi di fatto non funzionano. La proposta veniva da lei: ci abbiamo provato, ma abbiamo avuto dei problemi a livello di produzione e alla fine l’esito non ci convinceva. Per me è una grande artista e posso soltanto dire cose positive”.

Per poi aggiungere: “Mi piace Lady Gaga. Mi piace il suo coraggio di fare cose, magari non sempre belle, ma sicuramente interessanti, come quella volta che è andata a ritirare un premio con un abito fatto tutto di carne. Quell’abito era un’opera d’arte. La rivalità con Madonna, quella è una stupidaggine. Io conosco Madonna da sempre. Ho un grande rispetto per lei come artista, perché in fondo a me non interessa la persona ma l’artista e lei lo è”.