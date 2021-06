Lights Down Low è il nuovo singolo di Osvaldo Supino. Un ritorno molto atteso se si pensa che questo nuovo progetto arriva ben dopo due anni dall’ultima uscita discografica inedita di Supino. L’ultimo disco Sparks, pubblicato anche in spagnolo Luces, è stato pubblicato nell’aprile del 2019 ed è stato certificato per 8 milioni di stream totalizzati nel mondo oltre ad aver permesso all’artista di rientrare nei soli quattro italiani insieme a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Il Volo ad essere intervistati dalla CNN.

Lights Down Low è stata scritta e co-prodotta da Osvaldo ed è distribuita da Believe Italia. Si annuncia come una bomba uptempo, in cui prevale una sofisticata combinazione tra sonorità puramente dance e elementi orchestrali.

“Probabilmente è il pezzo che ho lavorato di più, non so più neanche contare le mila versioni che ho realizzato prima di sceglierla definitivamente. Ma volevo mettermi in gioco, cercavo un’evoluzione che rispecchiasse quello che sono oggi e l’ho trovata – ha dichiarato Osvaldo -. Sono davvero felice e soddisfatto, non vedo l’ora possiate ascoltarla, ballarla e godervela anche voi”.

Nella cover, diffusa sui suoi social, Osvaldo appare in uno scatto a petto nudo, con la famosa gonna che ha reso virale il suo passaggio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, a ribadire la sua chiara posizione e appoggio alle tematiche LGBTQ e no gender.

Ad oggi Osvaldo Supino è uno degli artisti più riconosciuti e premiati all’estero, riferimento assoluto per il pop dance internazionale prodotto in Italia. Detiene il record come unico Italiano nominato tre volte ai BT Digital Music Awards, Premio Unicef, Premio Mei, 2 Nickelip awards, 2 LAIFFA Awards, Renaissance Awards, ha rappresentato l’Italia al Global Pride insieme a Mel B, Rita Ora e Elton John, ed è stato il primo artista maschile italiano intervistato da Univision negli Stati Uniti. Il mese scorso è stato il primo uomo italiano a posare nella copertina di “Adelante”, il magazine LGBT più famoso e seguito in America Latina.

Lights Down Low sarà rilasciato ufficialmente il 25 giugno, ma è già possibile pre-salvarlo su tutte le piattaforme digitali.

Supino è pronto a tornare e sicuramente anche questa volta non lascerà indifferenti.