Loredana Lecciso lancia una stoccata a Romina Power: “La verità viene sempre fuori”

Loredana Lecciso ha lanciato una stoccata al vetriolo a Romina Power dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Novella 2000. La compagna di Al Bano Carrisi ha spiegato: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente. Mentre con Al Bano va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale. Un mio ritorno in televisione? Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”.

La mamma vip Loredana Lecciso ha spiegato: “Le discussioni con Al Bano? È capitato di discutere su diverse cose e avere alti e bassi. – ha dichiarato a Novella 2000 – La su una cosa siamo andati sempre d’accordo, l’educazione e il percorso che i figli dovevano fare. Questa è una cosa che ci ha sempre uniti, è una fortuna, un dono: l’idea che avevamo sui nostri figli viaggiava in maniera parallela. L’obiettivo era comune. Noi come coppia potevamo avere motivi di discussione, punti di vista differenti, ma sull’educazione dei figli mai, avevamo gli stessi obiettivi, probabilmente perché veniamo da due famiglie molto sane e solide e quindi non abbiamo fatto altro che replicare e attingere da quelli che erano i valori che ci hanno trasmesso. Adesso viviamo un rapporto molto equilibrato e molto più maturo, il tempo fa crescere le cose e dopo una certa età si raggiunge giocoforza un equilibrio”.

E poi ancora: “Ora sono normalmente serena, mi piacerebbe il perdurare di questo stato di normalità e di tranquillità. Già la mancanza di problemi mi sembra un successo. Se dovessi e potessi chiedere qualcosa, chiederei di avere la forza di affrontare quelli che inevitabilmente verranno”.

“Sono proiettata molto verso i miei figli, quindi a livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Yasmine e Bido laureati, mentre a livello professionale posso dire di essere rientrata nell’ordine dei giornalisti pubblicisti e mi hanno proposto già qualche collaborazione. – ha concluso la showgirl Loredana Lecciso – Continuerò anche a lavorare nel mondo dello spettacolo, voglio un po’ cambiare e ci sono diverse cose che bollono in pentola”.