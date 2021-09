Luca Onestini su Ivana Mrazova: “Perché mi ha lasciato? Dovete chiedere a lei”

Luca Onestini è uno dei concorrenti del reality show spagnolo, Secret Story. Anche in questo contesto televisivo l’ex tronista di Uomini e Donne e conduttore radiofonica è tornato a parlare della rottura con la sua ultima fidanzata, la modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Ivana Mrazova. L’ex gieffino vip ha dichiarato agli altri concorrenti dello show spagnolo: “Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Sì, adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile”.

Luca Onestini ha poi continuato: “Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita. Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose”.

L’ex tronista ha aggiunto: “Lei è la donna più bella che io abbia mai conosciuto. Poi era anche una brava ragazza ovviamente. Le relazioni possono finire, ma questo è quello che penso. La nostra relazione può anche essere finita, ma quello che credo resta lo stesso. Lei per me è davvero bellissima dentro e fuori”.

Il fratello di Gianmarco Onestini è ovviamente molto amareggiato e deluso, ma va avanti con la testa alta. Chissà se riuscirà a trovare il suo nuovo amore proprio nel programma tv spagnolo…

Alcuni mesi fa l’ex tronista ed ex gieffino vip aveva smentito flirt e storie: “Leggo notizie che mi associano ad altre donne. Io sono stato lasciato su whatsapp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come un pu***niere? Devo anche essere dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto. Ma stiamo scherzando? Siamo arrivati al livello che se si siede una ragazza dalla parte opposta del tavolo io mi sento a disagio, mi devo alzare e andar via altrimenti il giorno dopo si inventano storie che io sono andato con questa?”.

A proposito dell’ex compagna mediatica del giornalista e conduttore tv Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, Onestini era stato piuttosto chiaro: “È una ragazza con la quale non ho neanche parlato. È arrivata al mio tavolo perché si cenava in questo locale dove io vado sempre. È venuta accompagnata da un altro uomo, si è seduta in mezzo a sei persone, non era neanche vicino a me”.