Lucas Peracchi superdotato? La foto hot fa esplodere il gossip

Lucas Peracchi è superdotato? L’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer ha altre qualità nascoste? Le “doti intime” dell’ex fidanzato di Mercedesz Henger sono finite al centro del gossip dopo che una sua foto molto hot, che tra l’altro ci è stata segnalata da diversi suoi fan gay e ammiratrici scatenate, è approdata sul web scatenando le fantasie più erotiche dei suoi follower. Lo scatto piccante in questione immortala Lucas Peracchi in mutande.

Noi di IGOSSIP.IT siamo stati i primi a lanciare la notizia del suo approdo a Onlyfans. Dal mese scorso infatti Lucas Peracchi è presente sulla nota piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

Il suo annuncio su Instagram è stato ad effetto: “Nuovo social!?? www.onlyfans.com/lucasgrizzly. Così li almeno sono sicuro che non mi segnalano!?? Viva l’amore e viva l’arte!??”. E poi ha condiviso una foto che lo ritrae senza veli su Instagram Story e ha scritto: “Oggi sono sicuro che non mi segnalano su Onlyfans. Poi non ho mai capito perché certi profili sono siti p***o. Però se a me si intravede una chiappa, vengo arrestato”.

Lucas Peracchi senza veli su Onlyfans – Foto: Instagram Story

Ad aprile non era tanto propenso ad aprire un account su Onlyfans: “Non credo di aprirlo, sarebbe scontato. Però a giugno arriveranno tante sorprese, nudo, nudo, nudo, nudo, nudo”. Da quando è felicemente single, dopo la rottura con Mercedesz Henger, ha cambiato idea per la gioia delle sue numerose fan e dei suoi scatenati ammiratori gay.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più su Lucas Peracchi e su altri personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale!