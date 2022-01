Manila Nazzaro elogia Stefania Orlando: “Persona lucida e stupenda”

Manila Nazzaro ha elogiato la sua collega Stefania Orlando durante una chiacchierata con altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6. L’attuale concorrente del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ha speso belle parole per una delle grandi protagoniste della passata edizione del GF Vip. “Io la amo è stupenda lei – ha dichiarato Manila Nazzaro -. Poi ha fatto un bel percorso. Comunque io e Stefy ci siamo sentite prima che io entrassi qui dentro. Lei mi ha detto ‘sarai una grande protagonista di questo GF ne sono sicura’. Io le ho risposto – ha continuato la compagna di Lorenzo Amoruso – ‘tesoro vorrei essere un decimo di quello che sei stata tu e lo penso seriamente”.

Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Che cosa apprezza particolarmente di Stefania Orlando? La showgirl, conduttrice tv e già Miss Italia ha asserito: “Perché lei ha avuto una cosa bella, che le ho riconosciuto sempre, un fattore essenziale qui dentro ed è quello di essere lucida, di mantenere la lucidità. Poi è chiaro che anche lei avrà avuto i suoi crolli emotivi, la mancanza di Simone e della sua cagnolina, dei genitori, come tutti noi”.

La compagna dell’ex calciatore del Bari e dirigente sportivo Lorenzo Amoruso ha poi specificato: “Nonostante queste cose lei ha avuto quella lucidità che ha fatto la differenza. Infatti il suo percorso è durato sei mesi. Io sono a 3 mesi e non vedevo l’ora che entrassero dei nuovi per darci energia. Io sono stata molto fortunata che ho avuto anche persone che conosco nelle new entry. Quindi è stato meno traumatico per me, avendo delle persone che già conoscevo prima”.

Chi invece non vorrebbe proprio incontrare è la collega Caterina Balivo, come aveva già dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi prima del suo ingresso come concorrente ufficiale nella Casa del GF Vip 6.