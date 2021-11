Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sposano. Matrimonio in arrivo per la famosa attrice e il suo compagno. Manuelona Nazionale ne ha parlato durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, che le ha dedicato anche la copertina. La star di numerose fiction tv di successo ha finalmente ricevuto la fatidica proposta. I due, insieme da 11 anni, avevano già detto di sì nel 2013 a Las Vegas. Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono genitori di Mattia, 7 anni, il loro unico figlio.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco – Foto: Instagram

“Ci sposeremo nel 2022, finalmente è arrivata la proposta – ha detto l’attrice Manuela Arcuri alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini – Ne parlavamo da tempo, il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013. Nelle interviste dicevo: ‘Il desiderio c’è, ma finché non mi arriva la proposta…’. E così, finalmente, è arrivata”.

Poi ha parlato della proposta di nozze: “Giovanni mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! ‘Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello’, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GF Vip, con scritto: ‘Manu, vuoi sposarmi?’. Mi ha spiazzata, pensavo che me lo avrebbe chiesto nella maniera più classica, magari portandomi a Parigi, invece mi ha lasciato senza parole. Poi mi ha dato l’anello di matrimonio e, visto che sa che amo le cose particolari, lo ha fatto realizzare a forma di cuore”.

La nota attrice Manuela Arcuri ha sottolineato: “La storia del terreno era una scusa, prima fatemi sposare e poi torno all’attacco. Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta, a Sabaudia o a Latina”.

Sono follemente innamorati e felici. A lui non interessa la popolarità. Hanno diversi animali e stanno pensando di allargare la famiglia: “Ci sto pensando, mi si stringe il cuore quando vedo Mattia che gioca da solo, mi dispiace tanto. Ho due fratelli, so che cosa significhi avere quel punto di riferimento. Questo mi sta facendo riflettere, ci stiamo provando, vediamo cosa succede, se non ci pensa il Signore ci penseremo noi. Mi piacerebbe anche l’idea dell’adozione, anche se la trafila è lunghissima, abbiamo tutto l’amore da regalare a un bambino che sicuramente non è stato fortunato nella vita”.

Auguri!