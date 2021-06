Mara Venier ricoverata in ospedale: “Ho perso la sensibilità di parte del viso”

Mara Venier è attualmente ricoverata in ospedale poiché ha perso la sensibilità di parte del viso. La famosa, popolare e amatissima conduttrice tv di Mamma Rai ha subìto un intervento chirurgico dopo un semplice impianto dentale. I suoi numerosi fan sono sotto shock. La Signora della Domenica televisiva ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram che la ritrae in ospedale con la flebo.

Momenti davvero difficili e duri per la nota conduttrice di Domenica In. Sta vivendo un vero e proprio incubo dopo un impianto ai denti non andato come previsto. Quello che doveva essere un intervento di routine come l’inserimento di un impianto dentale, si è trasformato un delicato intervento chirurgico con conseguente ricovero.

La regina della domenica televisiva ha esordito così: “Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!!”.

Per poi concludere: “Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto)che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata…sala operatoria ,anestesia totale ,un incubo…..!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)….”.

Sono davvero tantissimi i commenti di sostegno e affetto alla popolare conduttrice di Domenica In da parte di personaggi famosi e gente comune. Anche la nostra redazione si associa e augura una pronta guarigione alla mitica zia Mara. Forza Venier!