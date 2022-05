Maria Monsè attacca le principesse Selassié: “Ha ragione Manuel Bortuzzo”

Maria Monsè ha attaccato le principesse Selassié, sottolineando che è dalla parte del nuotatore Manuel Bortuzzo. La rottura tra Lucrezia Selassié (Lulù) e Manuel Bortuzzo continua a far notizia sul web e nei salotti tv. Noi non avevamo molto dubbi sul futuro di questa “coppia” nata sotto i “riflettori mediatici” nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Guarda caso dopo poche settimane dalla fine del GF Vip è stata annunciata la fine della loro relazione d’amore, che secondo molti detrattori e telespettatori del reality show di Canale 5 è stata soltanto mediatica e utile per entrambi per questioni di gioco.

Maria Monsè – Foto: Facebook

L’ex gieffina vip Lulù Selassié non dorme ed è triste. Lui è abbastanza determinato e a Verissimo ha dichiarato: “Al contrario di quello che pensano molti, è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. Ho deciso con il mio pensiero e la mia volontà. Non è colpa di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia. Lucrezia Selassié non era la ragazza per me e l’ho pensato dopo un mese e mezzo in cui siamo stati insieme. Siamo due ragazzi di 23 anni e le storie come iniziano finiscono. Ovviamente il giudizio del pubblico ci sta. Però non devo stare con lei per l’affetto dei fan”.

Durante la sua ospitata a Isola Party la showgirl ha asserito: “Io mi aspettavo assolutamente la loro rottura. Io sono stata colei che da subito diceva che non sarebbero andati avanti. In tempi non sospetti, quando andavo ospite a Mattino 5, dicevo che si sarebbero lasciati e loro mi dicevano ‘no Maria ma cosa dici’. Non avevo dubbi che sarebbe finita. Manuel è un ragazzo d’oro, carinissimo con me e tutti. Lulù tutto l’opposto e penso sia una cosa radicata nelle sorelle. Tutte e tre dicono parolacce e cose brutte. Mi sono ritrovata loro tre impazzite contro di me”.

L’ex gieffina vip ha poi aggiunto: “Io ero dentro la casa e ho notato che dove stava Lulù non voleva stare Manuel. Tutto è cambiato un pomeriggio quando ci hanno mandato le creme per rassodare i glutei e certe zone particolari. Il riavvicinamento è arrivato con la crema, perché lei gli ha fatto una proposta particolare, per non definirla in altro modo. Ragazzi è andata lì e ha detto a Manuel ‘me la massaggi?’ e si è messa in una posizione che Manuel poverino stava anche sudando. Da donna sono rimasta indignata, perché non amo queste situazioni. Sono una classica donna del sud. Una donna che per riconquistare un uomo fa quelle cose non è bello”.

L’ex gieffina se l’è presa anche con Jessica Selassié, accusandola di essere la regista delle altre due sorelle: “Quando Lulù mi criticava c’era Jessica che le imboccava tutte le parole. In quella famiglia c’è una situazione particolare. Jessica suggerisce alle sorelle cosa fare. C’è un video in cui si vede Jessica che dice alla più piccola ‘Lulù sta con Manuel tu devi metterti con Samy così duri nel gioco’. Jessica fa tanto la santarellina, ma lei pilotava e faceva una regia di nascosto. Anche nelle dirette di Lulù io pensavo ‘chissà se Jessica le sta dicendo cosa dire’. Anche al GF Lulù mi aggrediva e io ho notato che era Jessica che da dietro le diceva tutto. Quindi non sto dalla loro parte, ma da quella della civiltà e del rispetto”.