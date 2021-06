Marika Fruscio in micro bikini da urlo su Instagram. Fan in estasi per il florido décolleté della sensuale e bombastica showgirl e conduttrice tv sportiva brianzola, ma napoletana d’adozione. La super tifosa vip del Napoli e modella curvy ha sfoggiato un bikini nero da cardiopalma sul suo profilo social e ha scritto: “Questi micro bikini mi fanno impazzire”. La foto social della web influencer e modella sta facendo impazzire davvero tutti!

Marika Fruscio – Foto: Instagram

Marika Fruscio da urlo sui social

Marika Fruscio è molto amata e seguita su Twitter, Facebook e Instagram (ufficiale), dove regala spesso e volentieri immagini piccanti e molto sexy! Poche ore fa ha surriscaldato la temperatura dei social network con un piccante e spumeggiante scatto in bikini. Migliaia di like, commenti e condivisioni per la super tifosa vip del Napoli ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Marika Fruscio sbarca su OnlyFans

A novembre 2020 la soubrette e modella curvy brianzola, che si ispira al suo idolo Kim Kardashian, aveva annunciato ai suoi numerosi e scatenati follower mediante una storia di Instagram di aver aperto un account su OnlyFans, il noto servizio di intrattenimento e condivisione dei contenuti tramite abbonamento con sede a Londra, Regno Unito. Inoltre la dea della bellezza mediterranea di Tescoma s.r.l. aveva invitato tutti a seguirla anche su Telegram.

IGOSSIP.IT INTERVISTA MARIKA FRUSCIO

Non c’è che dire: una delle protagoniste assolute del fenomeno #escile in Italia è davvero super tecnologica e social!

Vip e Onlyfans

Sono davvero tanti i vip italiani che sono sbarcati su Onlyfans: Federica Pacela, Priscilla Salerno e Alessio Lo Passo. Dopo l’ex corteggiatore ed ex tronista del trono classico nonché imprenditore e influencer Alessio Lo Passo anche un altro ex tronista, Mariano Catanzaro, è approdato di recente sulla piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.