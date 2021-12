Marracash parla della rottura con Elodie: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco”

Marracash ha parlato della rottura con Elodie durante una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il 42enne rapper e produttore discografico Fabio Bartolo Rizzo ha speso parole molto positive all’indirizzo della sua ex fidanzata. La star musicale, nata ed esplosa ad Amici di Maria De Filippi, ha anche collaborato all’ultimo album del rapper, intitolato “Noi, loro, gli altri”.

Marracash ed Elodie – Foto: Facebook

I due artisti non hanno mai ufficializzato la notizia della rottura che circola ormai da tempo, ma pochi giorni fa il rapper ha parlato della fine della loro relazione d’amore al Corriere della Sera: «Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose».

Elodie ha collaborato al suo nuovo album di Marracash, Noi, loro, gli altri: «È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di “Crazy Love” dove mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video».

Ora Elodie ha voltato pagina in amore ed è legata sentimentalmente a Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani. Le foto di Elodie Di Patrizi e Davide Rossi per le vie di Milano sono state pubblicate dal settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Marracash dopo la rottura con la collega Elodie ha seccamente smentito il flirt con la cantante e attrice Rosmy su Twitter. Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha attribuito al famoso rapper la colpa della rottura, secondo cui si starebbe vedendo già da un po’ con un’altra donna, Rosmy (Rosamaria Tempone), cantautrice e attrice erede della famiglia Trinchitella, musicisti e girovaghi di arpa e violino. Marracash ha smentito questo rumor sul suo profilo Twitter: “Ma chi ca**o è questa???? Ma chi l’ha mai vista???”.