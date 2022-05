Mascara colorati: come usare quello marrone

Trucco, che passione! Moltissime, infatti, sono le donne che ricorrono a trucchi di grandi marche per provare qualcosa di originale, che non passi inosservato e che sia anche segno del carattere e della propria personalità. Il trucco per gli occhi in particolare è qualcosa di unico, che non passa di certo inosservato e che cattura l’attenzione di tutti. Lo sguardo di una donna è magnetico, con il giusto trucco, magari il mascara, potrebbe assumere contorni ancora più attraenti.

Tante sono le grandi firme del make-up che presentano sul mercato articoli di assoluto livello, bisognerà scegliere quello che più soddisferà le vostre esigenze.



Un prodotto che ha 100 anni di vita, fondamentale per il trucco quotidiano

Sono più di cento anni che le donne utilizzano questo trucco occhi che evidenzia in maniera particolare le ciglia e che rappresenta ormai un elemento fondamentale per il trucco quotidiano. Che si tratti di impegni lavorativi, tempo libero o a casa la donna non rinuncia mai al mascara da indossare, una sorta di tutt’uno con la propria voglia di essere e farsi notare da chi sta intorno. Il mix che compone questo tipo di trucco è del tutto particolare ed efficace, frutto di cere, acqua e pigmenti uniti proprio per esaltare le ciglia, dandogli il colore scelto e rendendole ben visibili. Il mascara è il cosmetico più venduto in tutto il mondo, conosciuto da tutte le donne che sin da bambine lo indossano.



Una scelta che tiene in considerazione diversi aspetti

Un vero rito quindi per moltissime donne che lo scelgono come elemento essenziale del make-up personale e quotidiano. L’attenzione dell’applicarlo poi dovrà essere massima proprio perché si tratta della zona intorno agli occhi, il mascara non dovrà possedere ingredienti “sporchi” che possano creare danni proprio ad occhi e ciglia. Ma cosa può determinare la scelta del tipo di mascara? Magari un mascara colorato?Avete mai pensato al ruolo che gioca lo scovolino? Un tipo più grosso, utile per chi ha ciglia dritte da direzionare, può infoltire in maniera importante le ciglia stessa mentre uno più piccolo, ideale per quelle corte, le potrà allungare.



Mascara marrone, richiamo alla natura delicato e discreto

Scegliamo allora un colore in particolare come ad esempio il mascara marrone, delicato e discreto, con un bel riferimento alla natura. Lo si può usare senza particolari problemi nelle feste in cui si vuole essere maggiormente appariscenti ma è anche adatto al trucco naturale color carne, allungando e curvando le ciglia. Un bell’abbinamento per questo prodotto senza dubbio è quello con l’ombretto color fumo e rossetti appariscenti. Come facilmente immaginabile di mascara marrone sono presenti diversi tipi che vanno dall’allungante al volumizzante, dal waterproof a quello per occhi sensibili. Insomma, ciascuna donna potrà scegliere qualcosa di estremamente personale sotto l’aspetto del gusto ed anche sotto quello del risultato finale. E voi avete scelto? Il mascara è unico, dona un tocco particolare ed ha un fascino che ha resistito negli anni: scegliete secondo il vostro gusto, scegliete il mascara marrone in particolare e fate conoscere a tutti la vostra personalità dettata da un make-up di assoluto livello.