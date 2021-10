Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono ormai al centro del gossip nazionale da diverse settimane. La figlia di Ambra si è sfogata sui social: “Questa persona, alla fine, si è rivelata diversa: la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?”. La fine della loro relazione d’amore a causa di un tradimento da parte dell’allenatore della Juventus è stata accompagnata da accese polemiche e un’ondata di indignazione per via della consegna del tapiro d’oro da parte dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, ad Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri – Foto: Instagram/Wikipedia

Selvaggia Lucarelli ha difeso a spada tratta Ambra Angiolini, come tantissimi altri vip del jet set nazionale, e ha riservato una stoccata al vetriolo alla neo conduttrice di Striscia la notizia, Vanessa Incontrada. L’ex conduttrice di Non è la Rai e nota attrice ha dichiarato: “Riparto da zero, allontanandomi da chi non c’è mai stato”. Allegri ha sempre evitato di rispondere alle domande dei giornalisti circa la sua vita privata.

Ora il settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha fornito nuovi dettagli sulla fragorosa vicenda. A quanto pare la conduttrice e attrice romana avrebbe scoperto nella macchina dell’ex calciatore alcune prove del suo tradimento, avvenuto a Torino e a più riprese. Ambra avrebbe provato a perdonare, ad andare avanti, fino a quando Allegri non sarebbe sparito nel nulla.

Inoltre dopo l’addio Allegri avrebbe chiesto ad Ambra di pagare l’affitto della casa in cui ha traslocato. Per amore del tecnico bianconero, l’attrice si è trasferita a Milano con la figlia Jolanda, avuta dall’ex compagno Francesco Renga, e in seguito alla rottura Allegri avrebbe chiesto all’ex fidanzata di pagare l’affitto. Richiesta che non sarebbe andata giù all’attrice che avrebbe deciso di cercare un nuovo appartamento prima di incappare in azioni legali.

Chi ha parlato anche di una crisi tra Ambra e Allegri vissuta durante il primo lockdown, ma poi rientrata soprattutto per volontà dell’ex showgirl di Non è la Rai.