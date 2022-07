Matrimonio Kelly Brook e Jeremy Parisi in Italia. La celebre attrice, modella e conduttrice tv britannica Kelly Brook ha sposato il suo storico fidanzato sabato 30 luglio ad Isola del Liri, comune italiano di 11mila abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Le foto e anche qualche video delle nozze sono state pubblicate sui profili Instagram e Facebook dall’attore e modello italo-francese Jeremy Parisi.

Jeremy Parisi e Kelly Brook sposi – Foto: Facebook/Jeremy Parisi

La sposa vip ha indossato per il giorno più bello della sua vita uno splendido abito color avorio, completo di maniche in pizzo a tutta lunghezza impreziosito da una tiara e un velo di pizzo abbinato.

Kelly Brook nel giorno del suo matrimonio – Foto: Facebook/Jeremy Parisi

Abito nero ed elegantissimo, camicia bianca e cravatta nera per lo sposo italo-francese nonché protagonista diverse volte del famoso calendario francese Dieux Du Stade e professionista di judo.

Per la cerimonia e il ricevimento, Kelly Brook e Jeremy Parisi hanno scelto Villa Nota Pisani, una nobile dimora ottocentesca situata ad Isola del Liri. Essa con il biancore dei suoi intonaci si erge al centro del parco creando contrasto con il verde. Fa parte della Rete delle Dimore Storiche del Lazio. Il parco che la circonda tra fontane e viali di gaia era un tempo molto più esteso, ma non ha perso la sua eleganza e amenità. Gli interni della villa sono decorati con affreschi, trompe l’oeil e papier paint, e illuminate grazie alle splendide vetrate in stile Belle Époque.

La loro storia d’amore è sbocciata nel 2015. In tutti questi anni hanno preferito mantenere un low-profile per preservare il loro amore. Oggi sono finalmente marito e moglie. Congratulazioni e felicitazioni a Kelly Brook e Jeremy Parisi anche da parte della nostra redazione. Auguri!