Matteo Diamante compie 33 anni: le foto del vip party a Genova dell’ex naufrago dell’Isola dei famosi

Matteo Diamante ha compiuto 33 anni. L’ex naufrago dell’Isola dei famosi 2021 (edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5 condotta da Ilary Blasi) ed ex corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne 2017-2018 ha festeggiato il suo compleanno con gli amici e le persone più care a Genova, la sua città natale. L’ex concorrente del programma Ex On The Beach ed ex pupo de La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021 ha scelto come location per spegnere le sue 33 candeline la Mako Discotheque del capoluogo ligure. Grande festa e tanto divertimento per il bellissimo e sensuale influencer genovese.

Tutti i creator e influencer più famosi d’Italia hanno trascorso il fine settimana in Liguria e hanno festeggiato tutta la notte.

La serata, offerta dagli sponsor Dr Smile e Bidoo, ha visto davvero una lunghissima serie di presenze illustri a festeggiare insieme a Matteo a partire dal suo amico Gerge Ciupilian, a Nelson Chuk, Patrizio Morellato, Luca Campolunghi, Gianlcua Molin, Rebecca Parziale e lo Chef Luca di Stardust. Tra gli invitati c’erano anche i cantanti Astol e Andrea Cioffi, il cantante/influencer Valerio Mazzei e i suoi colleghi LaPresa Twins, Giulia Paglianiti e Valentina Clerici.

Un’altra lunghissima serie di ospiti tra il Web e la Tv, da Uomini e Donne Joele Milan e Amedeo Venzani, Alessandro Rosica, Myrea Stabile, Maui, Valentina Rapisarda, Nick Pirlo, Achille Costacurta.



Da Ex On The Beach Klea Marku, Daniele Tosto, Federica Tirassa e Sara La Pietra, da La Pupa e il Secchione Stephanie Bellarte, Jessica Bucci e Daniela Martani de L’Isola dei Famosi ed infine il Pengwin (tipster del calcio).



Insomma il compleanno di Matteo Diamante è stato davvero un evento unico ed esclusivo che ha fatto brillare la notte di Genova. L’organizzazione del vip party è stata curata da Panama Management.