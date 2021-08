Matteo Fioravanti è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ha 24 anni ed è originario di Roma. Ora conosciamolo meglio in vista della prima puntata della nuova edizione della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi. Il neo tronista proviene da una famiglia umile, che nonostante tutto gli ha dato tanto.

“Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili nei quali c’erano le candele ad illuminare casa”, ha ammesso Matteo, che vive in una casa popolare insieme ai suoi amatissimi 5 fratelli, alla madre e al padre, che per lui è un grandissimo esempio.

Fioravanti ha sempre avuto una passione per il calcio, che lo ha portato a giocare in una squadra spagnola prima dell’infortunio che ha messo fine al suo sogno. Era un bambino timido e crescendo è cambiato trasformandosi in una “testa calda, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno”. Il tronista è single da tre anni e si è innamorato solo una volta. La ragazza ideale? Mora, che faccia delle sue imperfezioni un vanto e pronta ad impegnarsi nella relazione, mostrandosi propositiva e attenta.

Gli altri tronisti sono Joele Milan e Andrea Nicole. Joele Milan ha 26 anni, è veneto ed è pluritatuato. Abita in provincia di Venezia, è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali e lavora in un concessionario d’auto nella sua città. Joele è un grande appassionato di sport, soprattutto basket e calcio, che pratica da quando è piccolo. Durante la registrazione della prima puntata della nuova edizione del trono classico di Uomini e Donne, Joele Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni bomba sulla sua vita sentimentale. Il ragazzo ha rivelato di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata proprio con il suo migliore amico. Avrebbe infatti beccato la sua ex fidanzata a letto con il suo migliore amico. Per questo il ragazzo ha detto che non si fida facilmente di chi ha davanti.

L’altra neo tronista di Uomini e Donne è Andrea Nicole, commessa ex transgender. La commessa Andrea Nicole ha fin da subito preso consapevolezza del suo essere transgender iniziando a 18 anni il percorso di transizione, terminato 8 anni fa.