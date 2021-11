“Mauro Icardi ha detto che lui e China Suarez si sono solo baciati, perché lui aveva la febbre”, Wanda Nara infuriata

“Mauro Icardi ha detto che lui e China Suarez si sono solo baciati, perché lui aveva la febbre”, spuntano dall’Argentina altre scoppiettanti indiscrezioni sulla notte in un lussuoso hotel di Parigi tra i due amanti. La telenovela più chiacchierata e sorprendente del 2021 continua a regalare colpi di scena. L’ex opinionista fissa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, Wanda Nara, è davvero infuriata e delusa. Secondo quanto riportato dalla giornalista argentina Yanina Latorre, Mauro Icardi l’avrebbe contattata per rivelare tutta la verità sulla storia con China Suarez. L’ex centravanti dell’Inter avrebbe dunque confermato tutti i rumors, raccontando i dettagli della notte trascorsa nella stanza dell’hotel.

Verità e particolari che erano già stati rivelati sia a Wanda, ma soprattutto ai compagni del Psg che hanno voluto sapere tutto sul gossip più chiacchierato dell’ultimo mese. È stata la stessa Yanina a svelare cosa avrebbe raccontato Maurito alla squadra: “Icardi ha detto che lui e China si sono solo baciati, perché lui aveva la febbre.” L’attaccante dunque ha ammesso l’incontro, ma ha smentito di esserci andato al letto.

Ma non è finita qui! Wanda Nara è di nuovo su tutte le furie. Durante la puntata del programma “Intrusos”, la conduttrice Paula Varela ha rivelato che ci sarebbe stata un’ennesima discussione tra Wanda e Icardi dopo che quest’ultima ha trovato nuovi messaggi cancellati dall’attaccante del Paris Saint-Germain.

Per questo motivo, secondo una ricostruzione della tv argentina, la procuratrice sportiva e moglie di Mauro avrebbe deciso di chiamare la bellissima e sensuale modella, attrice e influencer argentina China Suarez che a sua volta avrebbe confermato tutto della notte passata con il calciatore della Nazionale argentina di calcio, aggiungendo però un particolare scioccante: “Stai tranquilla, non abbiamo fatto sesso perché a Mauro non gli si è drizzato”, questa la frase sconvolgente che l’attrice avrebbe detto a Wanda Nara.

