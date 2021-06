Me Vengarè è il primo singolo di Alex Belli e Delia Duran con tre versioni su Etichetta Fantasy Records Records, prodotto da Efrem Sagrada per Seven-Holding London a febbraio 2021, prima del Festival di Sanremo. Il brano musicale è ispirato a 007 James Bond, realizzato da Massimo Spinetti, con la collaborazione di Alex Belli, Delia Duran, Paola Rossi e Efrem Sagrada.

Chi è Delia Duran?

Nusat Del Valle Duran Perez, Nome d’arte Delia Duran, nasce a Maracay in Venezuela. Appassionata di recitazione inizia a recitare sin da bambina in alcune telenovelas nazionali. Arriva in Italia nel 2010 comincia a lavorare come fotomodella presso l’agenzia “MAJOR” di Milano. Alla carriera di modella in Italia, alterna ogni anno circa 3 mesi in America dove comincia a lavorare in video musicali di cantanti rapper famosi ed è a Miami che incontra il celebre fotografo Roberto Rocco.

Nascono così scatti che da lì a poco le permetteranno di essere notata dal famoso produttore di fiction Alberto Tarallo; il quale, folgorato dalla sua bellezza, dopo un breve provino, le darà la sua prima parte da coprotagonista con il ruolo di Michela, la fidanzata di Gabriel Garko, nella fiction “ Onore e rispetto” 5”, ultima edizione.

Grazie agli ottimi risultati conseguiti con un serio impegno nonché ore di lezioni private di recitazione e dizione con l’attrice e coach Helene Olivi Borghese, le vengono affidati dallo stesso produttore, altri ruoli importanti anche in due diverse fiction come “Il Bello delle donne” e “Furore 2” nel 2018.

Dopo queste esperienze, Nusat, in Italia ormai da 9 anni, continua a studiare oltre alla recitazione anche la lingua italiana al fine di ottenere presto una eccellente padronanza. Nusat è anche una sportiva appassionata di fitness e di tutto quello che riguarda il benessere fisico ma, come le piace affermare: “amo però di più la recitazione delle passerelle”, e lavora attraverso i social come influencer fitness.

Chi è Alex Belli?

Primo di quattro figli maschi, nasce e cresce a Parma, dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Percorso formativo artistico-musicale di 6 anni al conservatorio classico Arrigo Boito di Parma, strumento Pianoforte secondo strumento percussioni. Esperienze collaterali allo studio attraverso l’organizzazione del conservatorio al Teatro regio di Parma in 4 stagioni teatrali nelle rappresentazioni liriche chiamate “Stagioni Verdiane”.

Finito il percorso formativo si trasferisce a Milano cercando il mondo musicale non classico ma anche Rock e POP, suonando in diverse cover band. Nel mondo milanese incontra anche la moda dove inizia a lavorare attraverso la Fashion management come modello sfilando per marchi come Armani, Zegna, Calvin Klein, Valentino e nel 2007 scatta la campagna mondiale per il brand Armani collezioni. Comincia poi a sfilare in tantissime città del mondo come New York, Londra e Parigi e lavorando per altrettante griffe di moda.

Successivamente alla carriera di modello affianca quella di attore, su consiglio di Fioretta Mari, che lo prepara nell’accademia di recitazione da lei fondata. A teatro interpreta il protagonista “Leliò” nel musical “La Surprise de l’amour” con la regia di Marco Bracco.

Nel 2009 affianca Claudia Gerini in uno spot per la compagnia telefonica 3 che lo fa conoscere al grande pubblico e successivamente viene scelto per recitare nella fiction di Canale 5 “CentoVetrine “, dove dal 2010 è nel cast fisso nel ruolo da protagonista di Jacopo Castelli. Nell’inverno 2012 partecipa, come Celebrity talent all’ottava edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle.

In parallelo con la carriera Televisa-Cinematografrica, decide di fondare nel 2013

AXBstudio, una factory creativa dove Alex è il creativo e fotografo, dove insieme ad altre

figure cardine dello studio, lavorano per importanti brand e aziende del settore moda nella

creazione di campagne pubblicitarie, spot TV e fashion Film, tuttora attiva e in crescita,

dove Alex ha potuto esprimere la sua creatività e esperienza nel campo della

comunicazione d’immagine.

Nel settembre 2012 ha prodotto e girato un film uscito nelle sale cinematografiche l’11

aprile 2013 con il titolo di “Un’insolita vendemmia”. Successivamente nell’inverno 2015 è

uno dei concorrenti della decima edizione del reality show L’Isola dei famosi su Canale 5.

Vince la parte di Snake ruolo oscuro della produzione internazionale del film “The

Broken Key” con un cast stellare tra cui Christopher Lambert, Rutger Haward, Michael

Baldwin e Gerardine Chaplin, presentato in diversi festival come Cannes e Venezia e

successivamente andato nelle sale nell’inverno del 2017. Interpreta un altro ruolo di

antagonista nella fortunata fiction targata Mediaset FURORE il vento della speranza” in

onda nel 2018. E sempre nello stesso anno prende la parte del conte Farnesi in una

grande produzione Endemol d’epoca nella fiction Mediaset “Sacrificio d’Amore”.

Protagonista del film diretto da Adelmo Togliani “Dagli Occhi dell’Amore” 2019. Sempre

nella stagione 2019 è protagonista del MUSICAL MAN IN ITALY andato in scena nel

grandioso teatro Linear ciack in Milano per 3 mesi, dove prende parte ad uno show a 360

gradi consacrandolo one Man show sul palco.