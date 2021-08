Melissa Satta dopo Kevin Prince Boateng si è fidanzata con Mattia Rivetti: arriva la conferma

Melissa Satta dopo Kevin Prince Boateng si è fidanzata con Mattia Rivetti! Ora non è più un rumor poiché è arrivata la conferma ufficiale tramite i social. L’estate 2021 ha portato un nuovo amore alla splendida e bellissima showgirl, ex velina di Striscia la notizia e modella sarda. Questa volta Melissa Satta ha davvero voltato pagina in amore, dopo una serie di finti flirt che le erano stati attribuiti. L’ex soubrette di Tiki Taka ha pubblicato uno scatto che la ritrae felice e sorridente con Mattia Rivetti su Instagram Story durante la loro vacanza estiva a Saint-Tropez.

Melissa Satta e Mattia Rivetti – Foto: Instagram

Diversi mesi fa Melissa aveva parlato della separazione da Kevin Prince Boateng e di una svolta a Verissimo: “Purtroppo è andata così, è stata la storia più importante della mia vita, adesso va meglio, ho voglia di riprendere la mia vita in mano. Ho il desiderio di rifarmi una famiglia, non vedo l’ora di fare un altro figlio”. E poi ancora: “Sono un po’ tradizionale in queste cose, e credo molto nel matrimonio nell’unione, anche questa cosa per me è stato un dolore enorme, che sicuramente ancora dovrò superare, pure se sono passati mesi, è una cosa che ho dentro, sicuramente ce l’ha anche lui, comunque avremo sempre un legame anche per nostro figlio, è stata una storia di nove anni stupenda. La cosa che mi fa male è leggere certe notizie che parlano di ripicca e vendetta – aveva aggiunto -, in realtà noi siamo molto tranquilli, entrambi ci siamo prese le nostre colpe e responsabilità e basta, abbiamo deciso che era giusto così, essere sereni e ci sarà sempre Maddox a legarci. L’importante è trovare una serenità personale. Ne abbiamo parlato con Maddox, lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa benissimo, adesso la vede come una cosa normale”.

Ora è davvero felice ed entusiasta della sua nuova liaison con Mattia. Ma chi è Mattia Rivetti? Ha 34 anni ed è un imprenditore di successo. Se della sua vita privata si sa ancora poco, maggiori dettagli sono noti sulla sua carriera professionale. Nipote di Carlo Rivetti, quest’ultimo nel 1993 ha rilevato l’azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa, che di recente ha ceduto il 70% del proprio marchio Stone Island a Moncler per quasi 750 milioni di euro. Il colosso francese ha quindi acquisito il restante 30% e la società della famiglia Rivetti possiede ora oltre 10 milioni di azioni Moncler ovvero il 3,92% del capitale.