Mercedesz Henger dopo l’Isola dei famosi: “Sto malissimo fisicamente”

Mercedesz Henger dopo l’Isola dei famosi sta malissimo fisicamente. La figlia della celebre diva a luci rosse Eva Henger ha registrato una serie di storie Instagram. La naufraga vip ha dichiarato: “Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro. La cosa è che sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente”.

Mercedesz Henger – Foto: Instagram

Mercedesz Henger ha proseguito: “Perché devo dirvi questa cosa? Perché quando mi fermate e mi vedete con una faccia da ‘Voglio uccidere tutti’. Io cerco di dirvi che sono ancora un po’ sfasata, in realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male. Vorrei prendere Elena e portarla in spa, ma non lo faccio perché so che starò malissimo”.

Per poi aggiungere: “Insomma, sappiate che sta succedendo anche questa cosa. Ovviamente ciò non mi impedirà – ha sottolineato la naufraga Mercedesz Henger – né di mangiare né di godermi la mia vita e i miei amici. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di male davvero”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sui personaggi famosi dell’Isola dei famosi.