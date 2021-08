Mercedesz Henger e Lucas si sono lasciati per colpa del terzo incomodo? Peracchi fa chiarezza

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati per colpa del terzo incomodo? Il dubbio era sorto dopo un’intervista ambigua rilasciata da Peracchi a Il Sussidiario. L’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer aveva infatti dichiarato: “Pochi giorni dopo la rottura avevo chiesto a lei e ad una sua amica di questa persona, ma loro hanno negato tutto. Adesso, invece, la situazione mi è più chiara. Dalle decisioni da lei prese immaginavo che ci fosse anche dell’altro. Ovviamente non se ne ha mai la certezza finché non si vede con i propri occhi. Probabilmente non l’avrei mai neanche saputo”.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi – Foto: Instagram

E poi ancora: “Dopo che ho saputo che avevo ragione su questa persona, è stato come quando levi le scarpe a fine serata: una liberazione! Ho capito che avevo ragione e questo, paradossalmente, mi ha tirato molto su di morale. Mi sento molto più tranquillo”.

Lucas Peracchi ha però fatto subito chiarezza su Instagram Story: “Mercedesz Henger non mi ha mai tradito… si è sempre comportata correttamente nei miei confronti, è una ragazza alla quale auguro il meglio, mi ha aiutato tanto in questi tre anni, ci siamo aiutati a vicenda, le storie nascono e finiscono, non c’è stato nessun tradimento“.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer e socialite è intervenuta sulla vicenda con queste parole: “Sono venuta a sapere che sono stata accusata di essere una traditrice… ho sentito subito Lucas e come immaginavo Lucas non ha mai detto una cosa del genere. Le sue parole sono state riscritte per fare il comodo del giornalista che era fare uno scoop su una storia non vera. La nostra storia è finita per motivi nostri e basta… non c’è nulla da dire”.

In questi ultimi tempi Lucas è finito al centro del gossip nazionale per il suo approdo a Onlyfans, le sue doti intime e la sua possibile partecipazione come concorrente al GF Vip 6. Noi di IGOSSIP.IT siamo stati i primi a lanciare la notizia del suo approdo a Onlyfans. Dal mese scorso infatti Lucas Peracchi è presente sulla nota piattaforma di video e foto senza veli per un pubblico adulto. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”.

Il suo annuncio su Instagram è stato ad effetto: “Nuovo social!?? www.onlyfans.com/lucasgrizzly. Così li almeno sono sicuro che non mi segnalano!?? Viva l’amore e viva l’arte!??”. E poi ha condiviso una foto che lo ritrae senza veli su Instagram Story e ha scritto: “Oggi sono sicuro che non mi segnalano su Onlyfans. Poi non ho mai capito perché certi profili sono siti p***o. Però se a me si intravede una chiappa, vengo arrestato”.